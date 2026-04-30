Європарламент зробив крок до покарання за агресію РФ

Депутати підтримали запуск спецтрибуналу та закликали ЄС долучитися до ініціативи

Європейський парламент підтримав якнайшвидший запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та закликав держави-члени ЄС приєднатися до цієї ініціативи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на резолюцію, яку ухвалили на засіданні у Страсбурзі

Підтримка створення спецтрибуналу

Документ підтримали 446 депутатів, проти проголосували 63, ще 52 утрималися. «Європарламент підтримує створення та швидке введення в дію Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України і заохочує всі держави-члени ЄС приєднатися до нього. Закликає країни виступати за ширшу міжнародну підтримку цього механізму», – йдеться в тексті.

У документі також вітається готовність Нідерландів прийняти початковий етап роботи трибуналу. Євродепутати закликали активізувати зусилля для визначення місця проведення другого етапу, де відбуватиметься безпосередня робота суду.

Оцінка війни

Європарламент знову наголосив, що агресивна війна Росії є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН і становить «безпрецедентну атаку на європейську безпеку». У резолюції підкреслюється необхідність притягнення до відповідальності керівництва РФ та її союзників.

«Європарламент підкреслює, що відповідальність має поширюватися на всіх, хто перебував у позиції спрямовувати або уможливлювати злочин агресії, включно з високопоставленими політичними, військовими та судовими діячами; у цьому зв’язку наголошує, що така відповідальність має також поширюватися на суддів Конституційного суду Російської Федерації та членів Державної Думи, чиї рішення санкціонували анексію українських територій і тим самим прямо сприяли уможливленню злочину агресії», – зазначається в документі.

Підтримка МКС

Євродепутати також підтвердили повну підтримку розслідувань Міжнародного кримінального суду щодо можливих воєнних злочинів, злочинів проти людяності або геноциду в Україні. Державам-членам нагадали про обов’язок виконувати Римський статут, зокрема арештовувати осіб, щодо яких видано ордери МКС.

Окремо Європарламент висловив «крайнє занепокоєння» санкціями США проти Міжнародного кримінального суду, його прокурорів, суддів і співробітників. У документі наголошується, що такі дії підривають роботу суду та становлять загрозу міжнародній системі правосуддя.

Атаки РФ та ключові вимоги ЄС

Також у резолюції зазначено, що у квітні 2026 року Росія здійснила масовані атаки проти України, внаслідок яких загинули щонайменше 75 цивільних, ще понад 400 отримали поранення.

Європарламент повторив вимогу до Росії «негайно, повністю та безумовно припинити напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, вивести всі військові сили з міжнародно визнаної території України, припинити примусові депортації та незаконні усиновлення, припинити застосування тортур та нелюдського поводження, а також звільнити та повернути всіх затриманих, викрадених та незаконно усиновлених цивільних осіб».

Спеціальний трибунал – це міжнародний механізм, який має притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочинне рішення розв’язати й вести агресивну війну проти України.

Як повідомлялося, організаційна підготовка до запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ, як заявляють в Офісі президента України, завершиться вже до кінця 2026 року.