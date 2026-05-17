Нічний терор Дніпропетровщини: понад 30 ударів по чотирьох районах, вісім поранених

Максим Бурич
Внаслідок російських атак постраждали 8 людей
фото: ДСНС Дніпропетровщини
Надзвичайники ліквідували всі пожежі

У ніч проти 17 травня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область, застосувавши артилерію та десятки ударних безпілотників. Під ударом опинилися чотири райони регіону. Внаслідок ворожих влучань та падіння уламків поранено вісім мирних мешканців, зафіксовано значні руйнування цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

В обласному центрі внаслідок ворожої атаки спалахнуло кілька масштабних пожеж. Російські удари понівечили приватні житлові будинки та одне з промислових підприємств. У Дніпрі постраждали троє цивільних осіб.

фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Синельниківському районі під обстріл потрапила територія приватного домоволодіння. Постраждала одна людина. Також пошкоджене підприємство.

фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Криворізькому районі пошкоджені об’єкт інфраструктури та приватний будинок. Постраждали четверо людей.

У Нікопольському районі внаслідок обстрілів пошкоджені підприємство, об’єкт інфраструктури, житлові будинки та багатоповерхівки.

Завдяки самовідданій роботі підрозділів ДСНС усі осередки загорянь у громадах області були оперативно ліквідовані.

Нагадаємо, Росія модернізує ударні безпілотники «Шахед», оснащуючи їх засобами радіоелектронної боротьби. Крім того, відновлено керування частиною дронів з території Білорусі – це ускладнює їх перехоплення і розширює географію атак.

