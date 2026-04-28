Головна Світ Політика
search button user button menu button

Удар по НПЗ у Туапсе, вибухи в окупованому Криму: головне за ніч 28 квітня

glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, що сталися у ніч 28 квітня 2026 року

У Росії у Туапсе безпілотники атакували НПЗ та морський термінал, в окупованому Криму пролунали вибухи, президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп прийняв короля Чарльза III та королеву Каміллу в Білому домі.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 28 квітня:

Удар по Туапсе

фото: соціальні мережі

Вночі 28 квітня безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. 

Вибухи пролунали у Туапсе. Повідомляється, що БпЛА атакували морський термінал та нафтопереробний завод. Ймовірно, на обʼєкті розгорілася пожежа.

Вибухи в окупованому Криму

фото з відкритих джерел

У ніч на 28 квітня окупований Крим зазнав атаки безпілотників. Вибухи було чутно у різних районах півострова, зокрема в Кіровському, Ленінському, Радянському та Джанкойському районах, а також у містах Севастополь та Феодосія. 

Ймовірно, удари припали на військові аеродроми – «Сакі», «Кача» та «Бельбек». Місцеві мешканці повідомляли про звуки прольоту дронів та роботу протиповітряної оборони в районі аеродромів.

Трамп прийняв короля Чарльза III у Білому домі

фото: The New York Times

Президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп привітали короля Чарльза III та королеву Каміллу в Білому домі. 

Після офіційного привітання обидві пари вирушили на спільне чаювання. Ця подія є знаковою, оскільки правлячий британський монарх не відвідував резиденцію американських президентів з 2007 року, коли відбувся візит королеви Єлизавети II за часів Джорджа Буша-молодшого.

Рубіо про контроль Ірану над Ормузькою протокою

фото: AP

Державний секретар США Марко Рубіо висловив незгоду з намаганнями Тегерана встановити власні правила судноплавства в Ормузькій протоці. В інтерв'ю Fox News він підкреслив, що Вашингтон не допустить ситуації, коли Іран одноосібно регулює рух суден через цей стратегічний маршрут або вимагає плату за прохід. 

За словами Рубіо, Тегеран намагається перетворити міжнародну протоку на важіль тиску. Він розкритикував іранське бачення «відкритості» шляху, яке насправді передбачає систему дозволів та загрози знищення для тих, хто не координує свої дії з іранською стороною. 

Інші важливі новини: 

Теги: пожежа війна Дональд Трамп завод Марко Рубіо Іран Крим росія вибух США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua