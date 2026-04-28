Удар по НПЗ у Туапсе, вибухи в окупованому Криму: головне за ніч 28 квітня

Дайджест новин, що сталися у ніч 28 квітня 2026 року

У Росії у Туапсе безпілотники атакували НПЗ та морський термінал, в окупованому Криму пролунали вибухи, президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп прийняв короля Чарльза III та королеву Каміллу в Білому домі.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 28 квітня:

Удар по Туапсе

Вночі 28 квітня безпілотники атакували Краснодарський край у Росії.

Вибухи пролунали у Туапсе. Повідомляється, що БпЛА атакували морський термінал та нафтопереробний завод. Ймовірно, на обʼєкті розгорілася пожежа.

Вибухи в окупованому Криму

У ніч на 28 квітня окупований Крим зазнав атаки безпілотників. Вибухи було чутно у різних районах півострова, зокрема в Кіровському, Ленінському, Радянському та Джанкойському районах, а також у містах Севастополь та Феодосія.

Ймовірно, удари припали на військові аеродроми – «Сакі», «Кача» та «Бельбек». Місцеві мешканці повідомляли про звуки прольоту дронів та роботу протиповітряної оборони в районі аеродромів.

Трамп прийняв короля Чарльза III у Білому домі

Президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп привітали короля Чарльза III та королеву Каміллу в Білому домі.

Після офіційного привітання обидві пари вирушили на спільне чаювання. Ця подія є знаковою, оскільки правлячий британський монарх не відвідував резиденцію американських президентів з 2007 року, коли відбувся візит королеви Єлизавети II за часів Джорджа Буша-молодшого.

Рубіо про контроль Ірану над Ормузькою протокою

Державний секретар США Марко Рубіо висловив незгоду з намаганнями Тегерана встановити власні правила судноплавства в Ормузькій протоці. В інтерв'ю Fox News він підкреслив, що Вашингтон не допустить ситуації, коли Іран одноосібно регулює рух суден через цей стратегічний маршрут або вимагає плату за прохід.

За словами Рубіо, Тегеран намагається перетворити міжнародну протоку на важіль тиску. Він розкритикував іранське бачення «відкритості» шляху, яке насправді передбачає систему дозволів та загрози знищення для тих, хто не координує свої дії з іранською стороною.

