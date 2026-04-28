Рубіо назвав ключове питання у переговорах щодо припинення війни з Іраном

Аліна Самойленко
фото: AP

Марко Рубіо заявив, що не має сумнівів у бажанні Ірану рано чи пізно отримати ядерну зброю

Державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News висловив скептицизм щодо нової пропозиції Ірану. Тегеран пропонує припинити блокаду Ормузької протоки та завершити війну в обмін на зняття санкцій США, проте наполягає на відтермінуванні переговорів щодо своєї ядерної програми. Про це пише «Главком».

Рубіо заявив, що не має сумнівів у бажанні чинного радикального режиму рано чи пізно отримати ядерну зброю. За його словами, це залишається фундаментальним і ключовим питанням, яке потребує остаточного вирішення. Він охарактеризував іранську сторону як вмілих переговірників, головною метою яких є виграш часу.

Держсекретар наголосив, що США не можуть дозволити Ірану уникнути відповідальності. Будь-яка майбутня домовленість повинна містити гарантії, які назавжди унеможливлять швидке створення Тегераном ядерного озброєння в будь-який момент у майбутньому.

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо висловив незгоду з намаганнями Тегерана встановити власні правила судноплавства в Ормузькій протоці. В інтерв'ю Fox News він підкреслив, що Вашингтон не допустить ситуації, коли Іран одноосібно регулює рух суден через цей стратегічний маршрут або вимагає плату за прохід.  

За словами Рубіо, Тегеран намагається перетворити міжнародну протоку на важіль тиску.

До слова, Іран висунув США нову пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки та припинення війни, при цьому переговори з ядерних питань було відкладено на пізніший термін. 

Пропозиція, передана США через пакистанських посередників, насамперед спрямована на врегулювання кризи навколо протоки та американської блокади.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.

