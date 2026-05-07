Удар на 1500 км: стратегічний нафтовий вузол у Пермі знову у вогні (фото, відео)

Вдруге за тиждень у Пермі під удар безпілотників потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція

Стратегічний об’єкт російської нафтової промисловості в Пермі опинився під повторним ударом безпілотників. Йдеться про лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Пермь», що є критично важливим вузлом системи магістральних нафтопроводів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

За попередньою інформацією, після серії вибухів на виробничо-диспетчерській станції «Пермь» ситуація стала критичною. На сусідньому нафтопереробному заводі (НПЗ), який тісно пов'язаний зі станцією, почалися екстрені заходи безпеки.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 7, 2026

Аби запобігти масштабним руйнуванням та вибухам на технологічних установках, персонал НПЗ у терміновому порядку розпочав процедуру скидання тиску в системі.

Станція «Пермь» є стратегічним об'єктом, який забезпечує перекачування нафтопродуктів через розгалужену систему трубопроводів РФ.

Нагадаємо, що станція розташована на відстані понад 1500 кілометрів від кордону з Україною.

Офіційна влада регіону поки що утримується від розлогих коментарів, заявляючи лише про «контрольовану ситуацію в промисловій зоні».

«Главком» писав, що Служба безпеки України вдруге поспіль завдала ударів по нафтовій інфраструктурі Росії поблизу Пермі, уразивши об’єкти одного з найбільших нафтопереробних заводів країни. За наявною інформацією, безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ відпрацювали по НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», який розташований більш ніж за 1500 км від території України. Це підприємство є одним із ключових у російській нафтопереробній галузі, з річною потужністю близько 13 млн тонн. Воно забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби армії РФ.

Також СБУ повторно атакувала лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Пермь», яка забезпечує транспортування нафти на зазначений НПЗ. Напередодні цей об’єкт уже зазнав удару безпілотників, а нині там зафіксовано нові осередки пожежі.