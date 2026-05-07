Удар на 1500 км: стратегічний нафтовий вузол у Пермі знову у вогні (фото, відео)

glavcom.ua
Об’єкт російської нафтової промисловості в Пермі опинився під ударом безпілотників
Вдруге за тиждень у Пермі під удар безпілотників потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція

Стратегічний об’єкт російської нафтової промисловості в Пермі опинився під повторним ударом безпілотників. Йдеться про лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Пермь», що є критично важливим вузлом системи магістральних нафтопроводів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

За попередньою інформацією, після серії вибухів на виробничо-диспетчерській станції «Пермь» ситуація стала критичною. На сусідньому нафтопереробному заводі (НПЗ), який тісно пов'язаний зі станцією, почалися екстрені заходи безпеки.

Аби запобігти масштабним руйнуванням та вибухам на технологічних установках, персонал НПЗ у терміновому порядку розпочав процедуру скидання тиску в системі.

Станція «Пермь» є стратегічним об'єктом, який забезпечує перекачування нафтопродуктів через розгалужену систему трубопроводів РФ. 

Нагадаємо, що станція розташована на відстані понад 1500 кілометрів від кордону з Україною. 

Офіційна влада регіону поки що утримується від розлогих коментарів, заявляючи лише про «контрольовану ситуацію в промисловій зоні».

«Главком» писав, що Служба безпеки України вдруге поспіль завдала ударів по нафтовій інфраструктурі Росії поблизу Пермі, уразивши об’єкти одного з найбільших нафтопереробних заводів країни. За наявною інформацією, безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ відпрацювали по НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», який розташований більш ніж за 1500 км від території України. Це підприємство є одним із ключових у російській нафтопереробній галузі, з річною потужністю близько 13 млн тонн. Воно забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби армії РФ.

Також СБУ повторно атакувала лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Пермь», яка забезпечує транспортування нафти на зазначений НПЗ. Напередодні цей об’єкт уже зазнав удару безпілотників, а нині там зафіксовано нові осередки пожежі.

 

