«Я б не забороняв». Олег Винник став на захист російської мови та натрапив на хейт

Винник звернувся до хейтерів та заявив, що готовий до критики через свої заяви про російську мову

Співак Олег Винник, який виїхав за кордон під час повномасштабного вторгнення до Німеччини, став на захист російської мови та нарвався на хейт у мережі. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю артиста YouTube-каналу «Власть vs Влащенко».

Що говорив Олег Винник про російську мову

Олег Винник висловив своє здивування, чому він не має права говорити російською мовою. Також він згадав про те, що наразі через війну тисячі українців мешкають у Німеччині та вчать німецьку мову. «Тобто, якщо я можу говорити російською мовою, чому я не повинен нею спілкуватися? Добре, німці на нас напали 80 років тому. Сьогодні біженців з України в Німеччині більше мільйона. І всі вчать мову», – сказав співак.

На думку артиста, мова не має відношення до війни та не винна в конфлікті. «Потрібен час, як то кажуть, не сип мені сіль на рану. Сьогодні тиснути на російську мову – зрозуміло, це боляче всім, тому що це війна, це горе в нашій країні. Усе. Але якщо ми будемо говорити, що винна в цьому мова, «Чому не державною?»... – висловився співак.

Перед своїм висловлюванням про російську мову, Винник сказав, що хоче, аби його слова почуло якомога більше людей. Виконавець заявив, що він не забороняв би російську мову.

Захищаючи російську мову, співак попередив хейтерів, що готовий до критики після своїх заяв та зауважив, що звик до цього. «Нехай мене засуджують як завгодно, я вже до цього звик. Я б навпаки робив би – я б спілкувався цією мовою і співав би пісні, і ніколи б у житті не забороняв, щоб більше людей почуло», – сказав він.

Олег Винник висловився про мовний скандал з Анастасією Приходько

Музикант також прокоментував мовний скандал, у який потрапила українська співачка Анастасія Приходько. Виконавиця заявляла, що вміє говорити українською мовою та на «київській російській мові». Тож Винник підтримав Приходько. «Настю люблю, поважаю, ставлюся до неї дуже добре. У неї до мене була велика повага. Не можу нічого про неї поганого взагалі сказати. Я ніколи про неї поганого не чув», – сказав він.

Реакція глядачів на інтерв'ю Винника

Врешті в мережі, зокрема під відео з інтерв’ю Олега Винника, українці обурилися його заявами. Також глядачі знову пригадали співакові про його виїзд за кордон на початку вторгнення:

«Колись він подобався, а зараз не можу слухати. Згідна з багатьма, що йому краще мовчати, ніж говорити».

«З перших слів «на Україні». Що можна слухати далі?»

фото: скриншот «Власть vs Влащенко»/YouTube

«Той випадок, коли не віриш жодному слову».

«Як він виїхав, так і не відповів, дешева спроба відбілити репутацію цього малорозумного чоловіка. Єдине враження від інтервʼю, слухати цю маячню неможливо».

фото: скриншот «Власть vs Влащенко»/YouTube

Водночас були й коментарі з підтримкою Олега Винника. Користувачі дякували артисту за інтерв’ю та його відвертість:

«А я не розумію, чому стільки хейту? Як у нас вміють усіх втоптати у бруд! Хай живе, де хоче, яка різниця, якщо вам подобається як він співає?»

«Олег, талановитий співак, який досягнув вершини успіху своїм талантом і працелюбністю. Здоровʼя йому та процвітання».

фото: скриншот «Власть vs Влащенко»/YouTube

«Видно, що Олег у житті розмовляє своєю українською мовою, усе буде добре й ми, ще почуємо багато пісень українською».

Нагадаємо, Олег Винник заявляв, що його багаторічний продюсер Олександр Горбенко після початку конфлікту нібито забрав під контроль фірму артиста, його соціальні мережі та навіть змінив замки у квартирі в Києві. Винник прокоментував багаторічні стосунки зі своїм продюсером, вони працювали разом близько 16 років.