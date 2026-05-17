Болгарія перемогла на Євробаченні, дрони атакували Підмосков'я: головне за ніч 17 травня

Дайджест новин, що сталися у ніч на 17 травня 2026 року

Ніч проти 17 травня запам'яталася фіналом Євробачення-2026 у Відні: перемогла Болгарія, Україна фінішувала дев'ятою. Паралельно Трамп посилив риторику щодо Ірану, а безпілотники атакували стратегічні об'єкти Росії та Криму. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 17 травня.

Болгарія перемогла на Євробаченні, Україна – дев'ята

Болгарська виконавиця Dara з піснею Bangaranga здобула перемогу на 70-му пісенному конкурсі «Євробачення-2026» у Відні – вперше в історії країни. Українська співачка Leléka виступала сьомою з піснею Ridnym і набрала 221 бал: 54 від журі та 167 від глядачів. Під час виступу вона вигукнула «Слава Україні!», що зворушило глядачів у залі та в мережі. За словами Leléka після конкурсу, Україна «звучала гідно і говорила про важливе».

Світоліна перемогла у Римі й підніметься в рейтингу WTA

Еліна Світоліна здобула перемогу на турнірі в Римі, що дозволить їй обійти в рейтингу WTA тенісистку, яка підтримує Путіна, і піднятися на сьоме місце у світовому заліку.

Трамп погрожує Ірану: «Затишшя перед бурею»

Американський президент опублікував ШІ-ілюстрацію зі своїм портретом і заявив, що попередній період був «затишшям перед бурею», натякнувши на нові удари по Ірану. Тегеран, за його словами, має зробити вибір – і часу залишається дедалі менше.

Дрони атакували завод мікроелектроніки в Підмосков'ї та авіабази в Криму

Безпілотники вдарили по авіабазах на території Криму і заводу мікроелектроніки в Підмосков'ї. Підприємство виробляє компоненти для оборонної промисловості Росії.

Росія оснащує «шахеди» РЕБ і відновила керування з Білорусі

Росія модернізує ударні безпілотники «Шахед», оснащуючи їх засобами радіоелектронної боротьби. Крім того, відновлено керування частиною дронів з території Білорусі – це ускладнює їх перехоплення і розширює географію атак.

Нагадаємо, триває 1544-й день повномасштабної війни в Україні.