Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Болгарія перемогла на Євробаченні, дрони атакували Підмосков'я: головне за ніч 17 травня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Болгарія перемогла на Євробаченні, дрони атакували Підмосков'я: головне за ніч 17 травня
Колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Дайджест новин, що сталися у ніч на 17 травня 2026 року

Ніч проти 17 травня запам'яталася фіналом Євробачення-2026 у Відні: перемогла Болгарія, Україна фінішувала дев'ятою. Паралельно Трамп посилив риторику щодо Ірану, а безпілотники атакували стратегічні об'єкти Росії та Криму. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 17 травня.

Болгарія перемогла на Євробаченні, Україна – дев'ята

Болгарська виконавиця Dara з піснею Bangaranga здобула перемогу на 70-му пісенному конкурсі «Євробачення-2026» у Відні – вперше в історії країни. Українська співачка Leléka виступала сьомою з піснею Ridnym і набрала 221 бал: 54 від журі та 167 від глядачів. Під час виступу вона вигукнула «Слава Україні!», що зворушило глядачів у залі та в мережі. За словами Leléka після конкурсу, Україна «звучала гідно і говорила про важливе».

Світоліна перемогла у Римі й підніметься в рейтингу WTA

Еліна Світоліна здобула перемогу на турнірі в Римі, що дозволить їй обійти в рейтингу WTA тенісистку, яка підтримує Путіна, і піднятися на сьоме місце у світовому заліку. 

Трамп погрожує Ірану: «Затишшя перед бурею»

Американський президент опублікував ШІ-ілюстрацію зі своїм портретом і заявив, що попередній період був «затишшям перед бурею», натякнувши на нові удари по Ірану. Тегеран, за його словами, має зробити вибір – і часу залишається дедалі менше. 

Дрони атакували завод мікроелектроніки в Підмосков'ї та авіабази в Криму

Безпілотники вдарили по авіабазах на території Криму і заводу мікроелектроніки в Підмосков'ї. Підприємство виробляє компоненти для оборонної промисловості Росії. 

Росія оснащує «шахеди» РЕБ і відновила керування з Білорусі

Росія модернізує ударні безпілотники «Шахед», оснащуючи їх засобами радіоелектронної боротьби. Крім того, відновлено керування частиною дронів з території Білорусі – це ускладнює їх перехоплення і розширює географію атак.

Інші важливі новини:

Нагадаємо, триває 1544-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Leleka Україна Болгарія Еліна Світоліна Євробачення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий удар по РФ: ЄС ухвалив 20-й санкційний пакет із домінуванням українських напрацювань
Новий удар по РФ: ЄС ухвалив 20-й санкційний пакет із домінуванням українських напрацювань
23 квiтня, 19:46
Українські дрони показали, як виглядає війна майбутнього
FT: Іран адаптує свою військову стратегію на основі досвіду війни в Україні
20 квiтня, 05:44
Україна запропонувала назвати частину Донбасу «Donnyland» у переговорах
«Donnyland» на Донбасі. Українські переговірники пішли на резонансний крок – NYT
21 квiтня, 17:12
На Куп'янському напрямку українські війська утримують визначені оборонні лінії попри натиск ворога
Ворог активізував спроби наблизитися до Куп’янська: подробиці
23 квiтня, 11:30
Кількість іммігрантів у ЄС за 15 років зросла майже на 60% — з 40 до 64,2 мільйона
Франція підрахувала біженців і дійшла разючого висновку
23 квiтня, 15:56
Наслідки ворожих ударів по Сумщині
Ворог вдарив по Шостці – пошкоджено міськраду та дитячий садок (фото)
4 травня, 09:00
Лана Вєтрова з восьмирічним рекордсменом Богданом Малярським
Школяр із Вінниці встановив рекорд України, розповівши головні факти про «Євробачення» (фото)
11 травня, 11:45
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про намір закрити «прогалини НАТО» разом з Україною
Берлін анонсував спільні з Україною розробки далекобійної зброї
11 травня, 11:22
Наразі виконавці приділяють активну увагу своїм сольним проєктам
Легендарні переможці Євробачення можуть возз'єднатися у 2027 році
12 травня, 15:56

Події в Україні

Болгарія перемогла на Євробаченні, дрони атакували Підмосков'я: головне за ніч 17 травня
Болгарія перемогла на Євробаченні, дрони атакували Підмосков'я: головне за ніч 17 травня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 17 травня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 17 травня 2026
Росія оснащує «шахеди» РЕБ і відновила їх керування з Білорусі
Росія оснащує «шахеди» РЕБ і відновила їх керування з Білорусі
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Хмельницькому заборонили електросамокати після загибелі хлопчика
У Хмельницькому заборонили електросамокати після загибелі хлопчика

Новини

Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua