Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2025 року
Нині триває 1303-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів

За минулу добу відбулося 184 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по території України ракетного удару однією ракетою та 95 авіаційних ударів, скинувши 153 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 6097 дронів-камікадзе та здійснили 4766 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 174 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Залізничне, Різдвянка, Кам’янське, Григорівка, Веселянка Запорізької області; Антонівка, Інгулець Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося 11 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав десяти авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, а також здійснив 203 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та у бік Григорівки й Обухівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Борівська Андріївка, Кіндрашівка, Загризове, Богуславка та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Шандриголове, Середнє, Колодязі.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

У районах Григорівки, Дронівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки та у бік Ямполя противник 14 разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано п’ять боєзіткнень – загарбник атакував у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Предтечине та в бік Никифорівки.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 17 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та у бік Миколайпілля.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 69 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Шахове, Лисівка, Муравка, Звірове, Молодецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямках Покровська, Новопавлівки й Нового Донбасу.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог 22 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Олександроград, Толстой, Піддубне, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка, Ольгівське, Іванівка.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1303-й день повномасштабної війни в Україні.

