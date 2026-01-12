Головна Країна Події в Україні
Масштабний блекаут у Дніпрі: яка наразі ситуація зі світлом у місті

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Масштабний блекаут у Дніпрі: яка наразі ситуація зі світлом у місті
У Дніпрі без електропостачання залишаються понад 18 тис. родин
фото: Суспільне Дніпро

ДТЕК: Масштаб пошкоджень дуже значний і зараз технічно неможливо повністю заживити всі будинки

Наразі у Дніпрі без світла залишаються понад 18 тис. родин. ДТЕК повертає електропостачання на Лівому березі та в Дніпровському районі міста після обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«У ніч з п’ятниці на суботу через атаку було серйозно пошкоджено енергооб’єкт. Щойно це дозволила безпекова ситуація, ми одразу розпочали відновлення і працюємо цілодобово. Масштаб пошкоджень дуже значний і зараз технічно неможливо повністю заживити всі будинки. Разом із місцевою владою ми шукаємо варіанти альтернативного живлення, насамперед для будинків без централізованого тепла й води. Наразі без електропостачання залишаються понад 18 тисяч родин», – йдеться у повідомленні.

ДТЕК «Робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання й повернути електрику в домівки. Дякуємо жителям Дніпра за підтримку та розуміння».

Нагадаємо, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Тоді внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання. «Укренерго» звернулося до мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя із терміновим проханням.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

