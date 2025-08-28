Головна Київ Новини
search button user button menu button

Китай прокоментував масовану атаку на Київ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Китай прокоментував масовану атаку на Київ
Російський удар забрав життя 18 людей у Києві
фото: ДСНС

У ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами

Китай закликав не допустити подальшої ескалації війни в Україні та забезпечити умови для її політичного врегулювання. Про це заявив речник МЗС КНР Го Цзякунь, передає «Главком» з посиланням на Newsweek.

Речник наголосив, що «в українському конфлікті не повинно бути ескалації воєнних дій та розпалювання вогню». Видання підкреслило, що хоча Китай підтримує Росію, Пекін раніше заявляв про готовність долучитися до зусиль із припинення війни в Україні.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський удар забрав життя 18 людей.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди» та редакція «Радіо Свобода».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. «У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», – зазначив Кличко.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Читайте також:

Теги: Китай війна Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Успіння Борогородиці. Росія влаштувала іродовове святкування
Успіння Борогородиці. Росія влаштувала іродовове святкування
Сьогодні, 11:40
Кінцевою метою зловмисників було укладення договору безоплатної оренди земельної ділянки понад 1 га, ринковою вартістю близько 60 млн грн
Шахраї намагалися привласнити ділянку землі, що належить кіностудії Довженка
21 серпня, 17:49
На Одещині є влучання
Окупанти пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині: є постраждала
20 серпня, 06:36
Петанк – це гра, в яку можуть грати всі, незалежно від віку
Петанк у Києві: де зіграти в улюблену французьку гру
19 серпня, 20:16
Нині триває 1272-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2025 року
18 серпня, 08:16
«Сталевий дикобраз», який дасть по зубах Росії
«Сталевий дикобраз», який дасть по зубах Росії
13 серпня, 17:41
Амброзія полинолиста – однорічна бур’яноподібна рослина, що може сягати двох метрів у висоту
Небезпечна амброзія у Києві: столична влада назвала площу заражених територій
8 серпня, 12:17
За словами посадовців, зростання захворюваності відбувається на тлі частіших повітряних тривог та вимушеного перебування мешканців у сховищах
У Києві різко зросла кількість госпіталізованих через Covid-19
7 серпня, 20:52
Афіпський НПЗ загорівся після атаки дронів
У Краснодарському краї спалахнув нафтопереробний завод та військова частина
7 серпня, 09:31

Новини

Китай прокоментував масовану атаку на Київ
Китай прокоментував масовану атаку на Київ
Окупанти пошкодили редакцію «Радіо Свобода» у Києві (фото)
Окупанти пошкодили редакцію «Радіо Свобода» у Києві (фото)
РФ масовано атакувала Київ: вже 18 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
РФ масовано атакувала Київ: вже 18 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
Столична влада повідомила про антирекорд: пошкодження є у всіх районах
Столична влада повідомила про антирекорд: пошкодження є у всіх районах
Сибіга з іноземними дипломатами відвідали місце удару РФ по багатоповерхівці у Києві
Сибіга з іноземними дипломатами відвідали місце удару РФ по багатоповерхівці у Києві
Киянка розповіла, як вижила після влучання «шахеда» у її квартиру
Киянка розповіла, як вижила після влучання «шахеда» у її квартиру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
5347
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
5183
РФ масовано атакувала Київ: вже 18 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
2199
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години
1895
Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Сьогодні, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Сьогодні, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua