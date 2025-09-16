Головна Країна Події в Україні
У Запоріжжі внаслідок ракетного удару виникли масштабні пожежі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Запоріжжі внаслідок ракетного удару виникли масштабні пожежі (фото)
До ліквідації наслідків залучалися 78 рятувальників і 17 одиниць техніки
фото: ДСНС Запоріжжя

Кількість постраждалих внаслідок атаки уточнюється

У ніч проти 16 вересня ворог атакував Запоріжжя. Загинула одна людина, ще 13 отримали поранення, серед них двоє дітей. Виникли масштабні пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Вогонь охопив три житлові будинки площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 кв. м.

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару виникли масштабні пожежі (фото) фото 1
У Запоріжжі внаслідок ракетного удару виникли масштабні пожежі (фото) фото 2

«До ліквідації наслідків залучалися 78 рятувальників і 17 одиниць техніки. На місці працювали всі екстрені служби. Кількість постраждалих уточнюється», – йдеться у повідомленні.

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару виникли масштабні пожежі (фото) фото 3

Нагадаємо, у ніч на 16 вересня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу відомо про 13 поранених, серед них двоє дітей. Постраждалі внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя продовжують звертатися за допомогою медиків.

Зокрема, цієї ночі Сумську громаду атакували ворожі безпілотники. Зафіксовано влучання, триває ліквідація наслідків.

Також російські окупанти вдарили по фермерському господарству в Чорноморській громаді на Миколаївщині. Через російський обстріл загинув працівник підприємства.

Теги: Запоріжжя війна ДСНС

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару виникли масштабні пожежі (фото)
У Запоріжжі внаслідок ракетного удару виникли масштабні пожежі (фото)
Ворог атакував Запоріжжя: є жертва, кількість постраждалих зросла (оновлено)
Ворог атакував Запоріжжя: є жертва, кількість постраждалих зросла (оновлено)
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 16 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 16 вересня 2025
Обстріл Запоріжжя та Миколаївщини: головне за ніч
Обстріл Запоріжжя та Миколаївщини: головне за ніч
Росіяни атакували Суми: зафіксовано влучання 
Росіяни атакували Суми: зафіксовано влучання 

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
