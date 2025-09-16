У Запоріжжі внаслідок ракетного удару виникли масштабні пожежі (фото)

До ліквідації наслідків залучалися 78 рятувальників і 17 одиниць техніки

Кількість постраждалих внаслідок атаки уточнюється

У ніч проти 16 вересня ворог атакував Запоріжжя. Загинула одна людина, ще 13 отримали поранення, серед них двоє дітей. Виникли масштабні пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Вогонь охопив три житлові будинки площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 кв. м.

«До ліквідації наслідків залучалися 78 рятувальників і 17 одиниць техніки. На місці працювали всі екстрені служби. Кількість постраждалих уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 16 вересня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу відомо про 13 поранених, серед них двоє дітей. Постраждалі внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя продовжують звертатися за допомогою медиків.

Зокрема, цієї ночі Сумську громаду атакували ворожі безпілотники. Зафіксовано влучання, триває ліквідація наслідків.

Також російські окупанти вдарили по фермерському господарству в Чорноморській громаді на Миколаївщині. Через російський обстріл загинув працівник підприємства.