Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2026 року

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, станцію РЕБ та гармату противника

За минулу добу відбулося 237 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 88 авіаційних ударів, скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4524 дрони-камікадзе та здійснив 2769 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 127 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема неподалік Орестополя, Покровського, Підгаврилівки, Верхньої Терси, Сергіївки, Гуляйпільського, Воздвижівки, Копанів, Терсянки, Оріхова, Зірниці та Барвинівки.

Останні новини з фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби було два боєзіткнення, противник здійснив 139 обстрілів, з яких 11 – із застосуванням РСЗВ. Також завдав двох авіаударів із застосуванням п'яти КАБів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вільча, Фиголівка, Зелене та Зарубинка.

На Куп’янському напрямку

Ворог двічі атакував у районі Курилівки.

На Лиманському напрямку

Противник атакував вісім разів. Намагався вклинитися в нашу обону у районах населених пунктів Твердохлібове, Рідкодуб, Дробишеве, Ставки та Зарічне.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Закітне, Різниківка, Платонівка та Пазено.

На Краматорському напрямку

Ворог сім разів атакував у районах Бондарного, Федорівки та Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Берестка, Степанівки, Русиного Яру, Плещіївки, Щербинівки, Софіївки, Новопавлівки та Іллінівки.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 42 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Новопавлівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Білицьке та Дачне.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував десять разів. Намагався просунутися у бік Іванівки, Тернового, Данилівки, Вишневого, Нового Запоріжжя, Соснівки та Злагоди.

На Придніпровському напрямку

Боєзіткнення не зафіксовані.

Нагадаємо, триває 1457-й день повномасштабної війни в Україні.