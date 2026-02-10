Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легендарний хокеїст заявив, що Олімпіада перетворилася на рекламу війни РФ проти України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Легендарний хокеїст заявив, що Олімпіада перетворилася на рекламу війни РФ проти України
МОК заборонив Гераскевичу виступати на Олімпіаді у шоломі, на якому зображені вбиті окупантами українські спортсмени
фото: Reuters

Гашек: МОК дозволив брати участь в Олімпіаді 14 громадянам Росії, і жоден із них не засудив агресивну війну Росії

Легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету, який заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати у шоломі з зображеннями вбитих РФ українських атлетів. Про це повідомляє «Главком».

Заява Гашека

«MOK заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу носити шолом, який вшановує його героїчних українських співвітчизників, які загинули в російській імперіалістичній війні проти Україні. Однак МОК дозволив брати участь 14 громадянам Росії, і жоден із цих 14 російських спортсменів не засудив агресивну війну Росії та жахливі російські злочини. На жаль, Олімпіада стала рекламою агресивної війни Росії та жахливих російських злочинів», – написав Гашек в Х.

Варто зазначити, що Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту вторгнення російських військ в Україну.

Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Скандальне рішення МОК: що відомо

Міжнародний олімпійський комітет заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени. 

«Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти», – написав Гераскевич.

За його словами, попри наявні прецеденти в минулому та сучасності, коли МОК допускав подібні форми вшанування, цього разу для України вирішили застосувати «особливі правила».

Скелетоніст зауважив, що напередодні італійський сноубордист Роланд Фішналлер виступив у кваліфікації Олімпіади 2026 в шоломі з російським прапором. Однак на це не було жодної реакції від МОК.

Спортсмен заявив, що його команда готує офіційний запит до МОК і має намір боротися за право виступати саме в цьому шоломі.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений VLADYSLAV HERASKEVYCH OLY (@heraskevychvladyslav)

На подію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Президент наголосив, що на шоломі Гераскевича зображені портрети українських атлетів, убитих Росією, зокрема фігуриста Дмитра Шарпара, який загинув у боях під Бахмутом, та 19-річного біатлоніста Євгена Малишева, якого окупанти вбили поблизу Харкова.

Зеленський подякував Гераскевичу за те, що він нагадує світові ціну, яку Україна платить за свободу, і підкреслив, що цю правду не можна вважати «незручною», «недоречною» чи називати політичною акцією.

«Ця правда не може бути незручною, недоречною чи називатися «політичною акцією на спортивних змаганнях». Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія. І саме це нагадує всім глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого – усе це про мир і заради життя. Україна вірна цьому. Росія доводить протилежне», – зазначив президент.

Як повідомлялось, український скелетоніст Владислав Гераскевич підготував особливий шолом для виступу на Олімпійських іграх-2026.

Раніше Гераскевич розповів про погрози, які йому надійшли з Міжнародного олімпійського комітету. Спортсмена попередили, щоб він під час Ігор не проводив ніяких акцій проти російської агресії щодо України.

Теги: росія Олімпіада війна Владислав Гераскевич олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лібанова заявила, що українки за кордоном швидко та добре інтегрувалися у громади інших країн
Чому Європі вигідно утримувати українців за кордоном? Лібанова дала відповідь
21 сiчня, 14:37
Більшість білоруських підприємств залучені до виконання російського державного оборонного замовлення
Скільки підприємств Білорусі працюють на війну РФ проти України – дані розвідки
25 сiчня, 05:18
Робітники ліквідують наслідки російської атаки 3 лютого на Дарницьку теплоелектростанцію
Укренерго: Росія масовано атакує об’єкти енергосистеми України
7 лютого, 07:37
Марченко: Ми дуже хотіли б потрапити на Олімпіаду
«Усі радіють, крім нас». Російський хокеїст поскаржився на відсторонення РФ від Олімпіади
22 сiчня, 07:01
РФ з початку війни втратила 11 599 танків
Втрати ворога станом на 23 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
23 сiчня, 06:55
Президент: Готуємось до нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні
Переговори в Абу-Дабі: президент розкрив нові подробиці
26 сiчня, 15:31
Одним з лідерів збірної України з біатлону на Олімпіаді-2026 є Дмитро Підручний
Біатлонна змішана естафета на Олімпіаді 2026: прогноз і анонс гонки Реклама
7 лютого, 20:25
Посольство Росії у Литві (ілюстративне)
Литва та Азербайджан вручили послам РФ ноти протесту
6 лютого, 17:57
Дмитро Шеп'юк першим з українців виступить у медальних змаганнях
За кого вболівати українцям. Анонс Олімпіади на 7 лютого
6 лютого, 23:22

Новини

Легендарний хокеїст заявив, що Олімпіада перетворилася на рекламу війни РФ проти України
Легендарний хокеїст заявив, що Олімпіада перетворилася на рекламу війни РФ проти України
Стала відома причина смерті зірки культового фільму «Один вдома»
Стала відома причина смерті зірки культового фільму «Один вдома»
Олімпіада 2026. Результати українців за 10 лютого
Олімпіада 2026. Результати українців за 10 лютого
МОК заборонив скелетоністу Гераскевичу шолом з зображеннями вбитих РФ українських атлетів
МОК заборонив скелетоністу Гераскевичу шолом з зображеннями вбитих РФ українських атлетів
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 9 лютого
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 9 лютого
Українська біатлоністка показала, що дарують спортсменам на Олімпіаді
Українська біатлоністка показала, що дарують спортсменам на Олімпіаді

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua