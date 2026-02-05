Головна Країна Події в Україні
Обстріли та штурми. Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Сумщині противник зосереджує активність у Хотінській та Юнаківській громадах
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На Харківщині інтенсивні бойові дії відбувалися в напрямку Вовчанських Хуторів, де спробу штурму було зірвано

На прикордонних територіях Чернігівської, Сумської та Харківської областей російські війська здебільшого ведуть обстріли, тоді як піхотна активність залишається обмеженою. На окремих напрямках противник намагався здійснити штурмові дії, однак усі спроби були успішно відбиті, ворог зазнав втрат. Про це в телеетері повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує «Главком».

За словами речника, у Сумській області найбільша активність противника спостерігається в Хотінській та Юнаківській громадах, однак просування російських підрозділів там не зафіксовано.

Речник також зазначив, що на Харківщині інтенсивні бойові дії відбувалися в напрямку Вовчанських Хуторів, де спробу штурму було зірвано. Водночас на інших ділянках Харківської області активність російських військ знизилася, що, за словами Демченка, пов’язано зі значними втратами противника.

«Ворог хоч і зараз десь себе там проявляє, однак погодні умови також не сприяють противнику для того, щоб він максимально розширив свої спроби атак по кордону, але маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій», – наголосив речник.

Нагадаємо, учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, застосував три ракети, 96 авіаційних ударів, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ударів 7880 дронів-камікадзе та здійснив 3971 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню.

