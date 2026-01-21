Військові-зв'язківці на Покровському напрямку просять про допомогу. Відкрито збір

81 Окремий батальйон зв’язку шукає позашляховик або авто типу універсал

Українські військові збирають кошти на новий автомобіль для роботи на фронті. По допомогу до небайдужих українців звернувся 81 Окремий батальйон зв’язку на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

Батальйон, в лавах якого нині проходить службу журналіст «Главкома» Михайло Глуховський, оголосив збір на суму 300 тис. грн для придбання нового авто на фронт. «Нам потрібні колеса, щоб тримати зв’язок та рятувати життя, Тривалий час ми справлялися власними силами. Ремонтували, латали, знаходили ресурси. Але на Покровському напрямку, де зараз працює 81-й окремий батальйон зв’язку, залізо не витримує інтенсивності боїв», – звертаюся військові до українців.

Які автомобілі потрібні військовим

81 Окремий батальйон зв’язку шукає позашляховик або авто універсал із високим кліренсом та дизельним двигуном. Рік випуску авто має бути 2000–2010 років або після 2010 року. «Від якості автівки залежить швидкість розгортання зв’язку та безпека особового складу на одній із найгарячіших ділянок фронту», – пояснили в батальйоні.

Військові збирають кошти на нові авто на Покровський напрямок фото: скриншот Facebook/81 Окремий батальйон зв'язку

Як долучитися до збору на авто для військових

Посилання на банку: send.monobank.ua

send.monobank.ua Реквізити: 4874100023771457

У батальйоні також пообіцяли повний звіт після закінчення збору та попросили про поширення інформації про збір. «Ми знаємо, що втома накопичується. Гроші вичерпуються, а моральні сили – на межі. Але війна триває, і ворог не полишає спроб нас знищити. Щоби ми могли ефективно працювати й надалі, нам потрібна мобільність. Гарантуємо повний звіт після купівлі та передачі авто на баланс. Кожна ваша гривня – це внесок у спільну перемогу. Будемо вдячні за кожен репост! Разом ми – сила. Слава Україні», – зазначили військові.