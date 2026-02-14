Макрон пояснив, чому «коаліція охочих» не відправляє війська в Україну

Французький президент Еммануель Макрон наголосив, що будь-яке введення наземних військ в Україну зараз означало б повну відповідальність за ескалацію конфлікту

Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки розставив крапки над «і» у питанні залучення західних сухопутних сил до війни в Україні. Політик наголосив, що попри готовність допомагати, союзники дотримуються чітких рамок, аби уникнути прямого зіткнення з Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BR24.

Будь-яке введення наземних військ зараз означало б повну відповідальність за розширення конфлікту. Макрон підкреслив, що завдання союзників – допомагати Україні захищатися, а не нападати на територію РФ.

Президент Франції визнав, що наразі серед країн «коаліції охочих» немає єдиної думки щодо відправки солдатів. «Я не хочу давати помилкові обіцянки, які не зможу виконати», – додав він.

Хоча участь у бойових діях відкидається, Макрон нагадав про плани розгортання «сил запевнення» (reassurance force). Йдеться про кілька тисяч військових, які можуть бути розміщені в Україні після припинення вогню для підтримки миру та стримування нової агресії.

Основною стратегією коаліції залишається забезпечення України ресурсами та посилення санкційного тиску на російську економіку, щоб зупинити війну на вигідних для Києва умовах. Макрон резюмував, що хоча такий підхід може бути розчаровуючим для українців, він є найбільш відповідальним з точки зору європейської безпеки.

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції застеріг союзників від спроб нав’язати Україні мирну угоду на умовах агресора. Як повідомляє Le Monde, французький лідер наголосив, що такий крок став би критичною помилкою.

Макрон акцентував на тому, що заклики деяких лідерів «прийняти умови Росії» звучать на тлі безперервних атак Москви на цивільне населення та критичну інфраструктуру України. На думку президента, відповіддю на російський терор мають бути не поступки, а посилення тиску на Кремль.

До слова, президент США Дональд Трамп посилив тиск на українське керівництво, закликавши Володимира Зеленського не зволікати з укладанням мирної угоди з Росією. За словами американського лідера, вікно можливостей для переговорів нібито може закритися, якщо Київ не піде на поступки найближчим часом. Зокрема, Трамп знову натякнув на необхідність територіальних компромісів щодо Донбасу та проведення виборів в Україні вже цієї весни.