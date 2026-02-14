Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон пояснив, чому «коаліція охочих» не відправляє війська в Україну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Макрон пояснив, чому «коаліція охочих» не відправляє війська в Україну
фото: AP

Французький президент Еммануель Макрон  наголосив, що будь-яке введення наземних військ в Україну зараз означало б повну відповідальність за ескалацію конфлікту 

Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки розставив крапки над «і» у питанні залучення західних сухопутних сил до війни в Україні. Політик наголосив, що попри готовність допомагати, союзники дотримуються чітких рамок, аби уникнути прямого зіткнення з Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BR24.

Будь-яке введення наземних військ зараз означало б повну відповідальність за розширення конфлікту. Макрон підкреслив, що завдання союзників – допомагати Україні захищатися, а не нападати на територію РФ.

Президент Франції визнав, що наразі серед країн «коаліції охочих» немає єдиної думки щодо відправки солдатів. «Я не хочу давати помилкові обіцянки, які не зможу виконати», – додав він.

Хоча участь у бойових діях відкидається, Макрон нагадав про плани розгортання «сил запевнення» (reassurance force). Йдеться про кілька тисяч військових, які можуть бути розміщені в Україні після припинення вогню для підтримки миру та стримування нової агресії.

Основною стратегією коаліції залишається забезпечення України ресурсами та посилення санкційного тиску на російську економіку, щоб зупинити війну на вигідних для Києва умовах. Макрон резюмував, що хоча такий підхід може бути розчаровуючим для українців, він є найбільш відповідальним з точки зору європейської безпеки. 

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції застеріг союзників від спроб нав’язати Україні мирну угоду на умовах агресора. Як повідомляє Le Monde, французький лідер наголосив, що такий крок став би критичною помилкою.

Макрон акцентував на тому, що заклики деяких лідерів «прийняти умови Росії» звучать на тлі безперервних атак Москви на цивільне населення та критичну інфраструктуру України. На думку президента, відповіддю на російський терор мають бути не поступки, а посилення тиску на Кремль.

До слова, президент США Дональд Трамп посилив тиск на українське керівництво, закликавши Володимира Зеленського не зволікати з укладанням мирної угоди з Росією. За словами американського лідера, вікно можливостей для переговорів нібито може закритися, якщо Київ не піде на поступки найближчим часом. Зокрема, Трамп знову натякнув на необхідність територіальних компромісів щодо Донбасу та проведення виборів в Україні вже цієї весни.

Теги: Еммануель Макрон війна коаліція Мюнхенська конференція з безпеки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для України в Мюнхені дуже важливо привернути максимальну увагу до російсько-української війни
Мюнхен-2026: що Україна має донести світу
Вчора, 14:54
Ставка Кремля – повний блекаут
Кремль поставив на повний блекаут: що це означає для України
16 сiчня, 13:01
Більшість іноземців, яких завербували до армії РФ, гинуть на війні
Африканські найманці отримали російські паспорти на окупованій Луганщині (фото)
5 лютого, 12:25
На шоломі Владислава Гераскевича зображені портрети 22 українських спортсменів і спортсменок, яких убила Росія
Зеленський зустрівся з Гераскевичем та нагородив його орденом Свободи
Сьогодні, 00:58
Окупанти вдарили по АЗС
Росіяни атакували АЗС у Сумах: є постраждалі (фото)
14 сiчня, 15:44
У Києві повітряна тривога тривала 29 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 29 хвилин
19 сiчня, 10:38
Посмертно герой нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня
Поліг під час оборони Київщини. Згадаймо Максима Іленчука
31 сiчня, 09:00
Зеленський зробив заяву про ППО
В окремих регіонах повністю перебудовується ППО – президент
10 лютого, 20:07
Унаслідок атаки ніхто не постраждав
Окупанти пошкодили дитсадок у Запоріжжі (фото)
10 лютого, 17:29

Політика

Reuters: США готують план багатотижневої військової операції проти Ірану
Reuters: США готують план багатотижневої військової операції проти Ірану
Посол США в НАТО: Китай міг би завершити війну в Україні одним телефонним дзвінком
Посол США в НАТО: Китай міг би завершити війну в Україні одним телефонним дзвінком
Макрон пояснив, чому «коаліція охочих» не відправляє війська в Україну
Макрон пояснив, чому «коаліція охочих» не відправляє війська в Україну
Reuters: США проведуть переговори щодо України та Ірану в один день
Reuters: США проведуть переговори щодо України та Ірану в один день
Україна має право знати: Зеленський про обговорення окупованих територій між США та РФ
Україна має право знати: Зеленський про обговорення окупованих територій між США та РФ
США завдали удару по судну наркоторговців в Карибському морі
США завдали удару по судну наркоторговців в Карибському морі

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua