ISW: Україна не зможе безпечно вивести війська з Донеччини без повного припинення вогню

Адміністративний кордон Донецької області розташований далеко від головної оборонної лінії України, так званого пояса фортець

Путін не запропонував такого режиму припинення вогню, який дав би змогу українським силам безпечно відійти

Українські війська не зможуть здійснити безпечне та організоване відведення з неокупованої Донецької області, навіть якщо Україна погодиться на умови Росії. Це можливо лише за умови повного припинення вогню на всьому театрі воєнних дій. Про це повідомляє «Главком» з посланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зазначають, що відведення військ, яке стало б серйозною стратегічною поступкою, створить серйозні ризики для українських сил, що відступають, а також для військ у тилових районах Харківської області.

Згідно з висновками ISW, без повного припинення вогню українські війська під час відведення зіткнуться з такими загрозами:

Російські авіація, безпілотники й артилерія можуть завдавати ударів по українських силах, що відступають, які, ймовірно, будуть концентруватися вздовж основних магістралей та оборонних споруд.

Удари послаблять бойові можливості українських військ, що поставить під загрозу їхню здатність протистояти російським спробам просунутися до Харківської області.

Відведення також створить умови для подальшого просування російських військ до Харківської та Луганської областей, зокрема з Донецької.

Аналітики зазначають, що Путін не запропонував такого режиму припинення вогню, який дав би змогу українським силам безпечно відійти. Адміністративний кордон Донецької області розташований далеко від головної оборонної лінії України – так званого пояса фортець. Відновлення російських наземних атак та обстрілів загрожуватиме українським військам як уздовж лінії фронту, так і в тилових районах.

Отже, часткового припинення вогню, яке не поширюється на воєнні дії Росії в Харківській і Луганській областях, буде недостатньо для гарантування безпечного виведення українських сил.

Нагадаємо, глава Кремля Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом висловив готовність обговорювати питання безпекових гарантій для України. При цьому він згадав конкретну країну, яку бачить у ролі можливого гаранта.

Як відомо, США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. Ці пропозиції США, ймовірно, стануть предметом обговорення, коли Трамп прийматиме Зеленського у Білому домі в понеділок. Згідно з українськими джерелами, на зустрічі також порушать територіальні питання, оскільки «Путіну справді вдалося просунути ідею, що українці мають залишити Донбас».

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви.

До слова, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії.