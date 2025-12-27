В окупованому Криму обмежують інтернет на постійній основі

Через відсутність стабільного зв’язку жителі Криму втрачають доступ до медицини, банківських послуг та екстреної допомоги

В окупованому Криму перебої в роботі мобільного інтернету та його навмисне уповільнення офіційно стають частиною повсякденного життя. Очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов підтвердив запровадження обмежень, виправдовуючи їх «заходами безпеки» на період ведення бойових дій. Таким чином, цифрова блокада перетворюється з тимчасового рішення на довгостроковий інструмент контролю. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними ЦНС, за офіційними заявами про безпеку стоїть прагнення посилити нагляд за місцевим населенням. Доступ до мережі стає непередбачуваним і може бути обмежений у будь-який момент без пояснень. Зокрема, силові структури окупантів вимагають відключати зв’язок у критичні моменти: під час вибухів, обстрілів або у разі зростання соціальної напруги. Мобільний інтернет розглядається загарбниками як загроза через можливість швидкої фіксації їхніх злочинів та координації мешканців.

Такі дії окупаційної влади призводять до системної деградації життя на півострові. Через відсутність стабільного зв’язку кримчани втрачають доступ до медицини, банківських послуг та екстреної допомоги. У реаліях окупованого Криму інтернет став не лише засобом комунікації, а й об’єктом репресивної політики, спрямованої на ізоляцію населення від зовнішнього світу та незалежної інформації.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій території Херсонської області російська окупаційна адміністрація розпочала кампанію з так званого «прикріплення» місцевих жителів до поліклінік за російськими полісами обов'язкового медичного страхування (ОМС РФ). Хоча офіційно це називається «впорядкуванням медичного обслуговування», насправді окупанти створюють повний реєстр населення для фіксації адрес, контролю переміщення та обліку.

Відомо, що окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби».