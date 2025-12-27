Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Криму обмежують інтернет на постійній основі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В окупованому Криму обмежують інтернет на постійній основі
фото з відкритих джерел

Через відсутність стабільного зв’язку жителі Криму втрачають доступ до медицини, банківських послуг та екстреної допомоги

В окупованому Криму перебої в роботі мобільного інтернету та його навмисне уповільнення офіційно стають частиною повсякденного життя. Очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов підтвердив запровадження обмежень, виправдовуючи їх «заходами безпеки» на період ведення бойових дій. Таким чином, цифрова блокада перетворюється з тимчасового рішення на довгостроковий інструмент контролю. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними ЦНС, за офіційними заявами про безпеку стоїть прагнення посилити нагляд за місцевим населенням. Доступ до мережі стає непередбачуваним і може бути обмежений у будь-який момент без пояснень. Зокрема, силові структури окупантів вимагають відключати зв’язок у критичні моменти: під час вибухів, обстрілів або у разі зростання соціальної напруги. Мобільний інтернет розглядається загарбниками як загроза через можливість швидкої фіксації їхніх злочинів та координації мешканців.

Такі дії окупаційної влади призводять до системної деградації життя на півострові. Через відсутність стабільного зв’язку кримчани втрачають доступ до медицини, банківських послуг та екстреної допомоги. У реаліях окупованого Криму інтернет став не лише засобом комунікації, а й об’єктом репресивної політики, спрямованої на ізоляцію населення від зовнішнього світу та незалежної інформації.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій території Херсонської області російська окупаційна адміністрація розпочала кампанію з так званого «прикріплення» місцевих жителів до поліклінік за російськими полісами обов'язкового медичного страхування (ОМС РФ). Хоча офіційно це називається «впорядкуванням медичного обслуговування», насправді окупанти створюють повний реєстр населення для фіксації адрес, контролю переміщення та обліку. 

Відомо, що окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби». 

Теги: окупанти інтернет Крим окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські окупанти все частіше страчують українських військовополонених
ООН фіксує зростання страт українських військовополонених росіянами
18 грудня, 15:07
Українські військові перехитрили ворога, прикинувшись росіянами
Українські бійці прикинулись росіянами, щоб взяти в полон окупантів
13 грудня, 16:51
Загальні втрати ворога у війні склали 1 178 610 осіб
Втрати ворога станом на 5 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
5 грудня, 07:02
Експертка регіонального центру з прав людини Катерина Рашевська розповіла про депортацію українських дітей
Росія депортує українських дітей до КНДР у військові табори – правозахисниця
4 грудня, 09:07
В окупованому Донецьку безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру
В окупованому Донецьку безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру
4 грудня, 01:44
Ситуація на фронті 2 грудня
Лінія фронту станом на 2 грудня 2025. Зведення Генштабу
2 грудня, 22:36
Ситуація на фронті 1 грудня
Лінія фронту станом на 1 грудня 2025. Зведення Генштабу
1 грудня, 22:54
Міжнародний паралімпійський комітет дав відповідь на запит «Главкома»
Що робитиме МПК, якщо на його змаганнях поліція затримуватиме окупантів з РФ? Відповідь організації
28 листопада, 15:45
Діти у ЄС можуть отримати обмеження в Інтернеті
Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка забороняє соцмережі дітям молодше 16 років
27 листопада, 10:12

Події в Україні

В окупованому Криму обмежують інтернет на постійній основі
В окупованому Криму обмежують інтернет на постійній основі
Втрати ворога станом на 27 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 27 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 27 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 27 грудня 2025
НАТО переймає український досвід використання дронів-перехоплювачів
НАТО переймає український досвід використання дронів-перехоплювачів
В Україні оголошено повітряну тривогу
В Україні оголошено повітряну тривогу

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua