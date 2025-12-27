Головна Країна Події в Україні
В Україні оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Пройдіть в укриття!

Вночі 27 грудня по всій Україні оголошено тривогу. Існує ракетна небезпека.

У Києві о 01:27 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, опівдні 25 грудня російські загарбники атакували центральну частину Херсона. Під удар потрапив міський ринок, де в цей час були люди. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Посеред дня окупанти цинічно вдарили по ринку, де люди готувалися до свята. Внаслідок численних «прильотів» зруйновано торговельні точки», – каже він.

Також удень 25 грудня російські окупанти тероризували Чернігів. Ворог ударив по щільній забудові міста та атакував об'єкт критичної інфраструктури. Патрульна поліція показала перші хвилини з бодікамер поліцейських після ворожої атаки.

«Саме сьогодні, у день Різдва, коли домівки мали бути наповнені світлом, тишею й родинним теплом, ворог знову вдарив по житловій забудові міста. Унаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, сусідні багатоповерхівки та автомобілі. Є поранені. На жаль, одна людина загинула», – йдеться в повідомленні.

