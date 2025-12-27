Майже 500 дронів та 40 ракет атакували Україну – Зеленський

У деяких районах столиці та області відсутнє електропостачання, опалення

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергову масштабну атаку російських терористів, яка розпочалася ще вночі. Основний удар був спрямований на Київ, енергетичну систему та цивільні об’єкти. Станом на зараз триває ліквідація наслідків влучань, які спричинили пожежі та руйнування в житловому секторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами Президента, ворог застосував майже 500 безпілотників (переважно «шахедів») та 40 ракет, серед яких були й аеробалістичні «кинджали».

фото: ДСНС Києва

Найбільше постраждав Київ та область. Унаслідок атаки пошкоджено звичайні житлові будинки. На одному з об’єктів рятувальники проводять пошукову операцію – під завалами шукають людину. Через пошкодження енергетичної інфраструктури в частині районів столиці та області відсутнє електропостачання та опалення. Ремонтні бригади вже стають до роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Володимир Зеленський наголосив, що цей обстріл є реальною відповіддю Кремля на дипломатичні зусилля світу щодо завершення війни.

«Російські представники ведуть довгі розмови, але в реальності за них говорять «кинджали» та «шахеди». Це є справжнє ставлення Путіна та його оточення», – зазначив президент.

Він підкреслив, що Росія свідомо перетворює різдвяний та новорічний час на період терору, знищуючи електростанції та спалюючи квартири українців. На таку «хвору активність» світ має відповісти дійсно сильними кроками, на які мають спроможність США та Європа.

Президент закликав партнерів забезпечити достатнє та вчасне постачання систем ППО, та підкреслив, що затримок у захисті життів бути не повинно. Вже сьогодні та завтра заплановані переговори з лідерами Європи, прем’єр-міністром Канади та президентом США.

Як відомо, сьогодні у Києві зафіксовано кілька серйозних пожеж, спричинених влучанням безпілотників у житлові будинки. Ситуація у Дарницькому районі залишається напруженою через загрозу розповсюдження вогню на соціальні об’єкти.