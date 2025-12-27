Головна Країна Події в Україні
Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На фронті загинув командир «Російського добровольчого корпусу» Денис Капустін
Останнім для «WhiteRex» став Запорізький напрямок
фото з відкритих джерел

За попередніми даними він загинув від прильоту FPV-дрону

Вночі на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув командир «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Денис Капустін, відомий під позивним «WhiteRex» (Нікітін). Він був одним із тих, хто обрав шлях збройної боротьби проти режиму Кремля на боці України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на РДК.

Відомо, що Денис Капустін народився в Москві, проте значну частину життя провів у Європі. Разом із батьками він мешкав у Нідерландах та Німеччині, де здобував освіту. Попри європейське виховання, його завжди цікавили події в Україні.

Його шлях до нашої держави розпочався у 2014 році, коли він приїхав до Києва на Євромайдан. Як згадував сам Денис, саме після Революції Гідності він остаточно впевнився, що «свобода у повному сенсі слова – це синонім України». У 2017 році він прийняв рішення переїхати туди, де дихається вільніше.

Повномасштабне вторгнення РФ Денис зустрів у Києві. Його участь у захисті України розвивалася поступово:

  • Лютий–березень 2022 року: допомагав волонтерам, патрулював столичний вокзал, розносив ліки та охороняв гуманітарні вантажі.
  • Весна 2022 року: відбувся його перший бойовий виїзд до Миколаєва, який на той час потерпав від потужних ворожих атак.
  • Серпень 2022 року: після офіційного створення РДК приєднався до корпусу, згодом ставши його командиром.

Останнім для «WhiteRex» став Запорізький напрямок, де зараз тривають запеклі бої. Командир РДК загинув під час виконання чергового бойового завдання, до останнього залишаючись вірним своїм ідеям.

Нагадаємо, у Покровську зафіксовано черговий воєнний злочин російських окупантів: жертвами стала родина місцевих мешканців, яка залишилася в місті очікувати на прихід армії РФ. Деталі інциденту стали відомі з відеосвідчень потерпілої Вікторії Швайко, наданих представнику російської військової поліції.

