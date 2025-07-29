Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)

Російський диктатор боїться бути атакованим з повітря

Особисті охоронці російського диктатора Володимира Путіна стали тримати напоготові пристрій, який має захистити його від FPV-дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фахівця із систем зв'язку, РЕБ і радіоелектронної розвідки Сергія Бескрестнова (Флеш).

До такого висновку Флеш дійшов, проаналізувавши відео зі святкувань дня Військово-морського флоту РФ. На оприлюдненому ролику можна побачити, що один з охоронців правителя Кремля має при собі зброю, яку Флеш визначив як FPV-перехоплювач.

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Раніше повідомлялося, що Головне управління розвідки Міноборони України знає про замахи на Володимира Путіна. Спроби вбити російського диктатора були, але поки що невдалі.

Для безпеки російського диктатора Володимира Путіна роблять усе необхідне з урахуванням ескалації світової напруженості. Пєсков зазначав, що безпека Путіна забезпечується на належному рівні.

Також розвідка повідомляла про вміст валіз, які носять офіцери за Путіним. Валізи, з якими подорожує російський диктатор Володимир Путін не несуть ядерної загрози і українцям через це переживати не варто. Влітку 2022 року з'явилася інформація, що російського президента Володимира Путіна за кордоном супроводжує співробітник президентської охорони, який збирає його сечу й екскременти в убиральнях до валізи та забирає з собою до Росії. Про це йдеться у розслідуванні французького журналу Paris Match. Це роблять задля того, аби ніхто не міг зібрати зразки з випорожнень російського президента й дізнатися про стан його здоров’я.