Втрати ворога станом на 27 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 464 танки
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 240 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 27 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 27 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 27 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 203 310 (+1 240) осіб;
  • танків – 11 464 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 23 823 (+19) од;
  • артилерійських систем – 35 542 (+33) од;
  • РСЗВ – 1 579 (+0) од;
  • засоби ППО – 1 264 (+0) од;
  • літаків – 434 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 95 539 (+205) од;
  • крилаті ракети – 4 107 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 71 612 (+158) од;
  • спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1403-й день повномасштабної війни в Україні.

