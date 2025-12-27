Втрати ворога станом на 27 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 240 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 27 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 27 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 27 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 203 310 (+1 240) осіб;
- танків – 11 464 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23 823 (+19) од;
- артилерійських систем – 35 542 (+33) од;
- РСЗВ – 1 579 (+0) од;
- засоби ППО – 1 264 (+0) од;
- літаків – 434 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 95 539 (+205) од;
- крилаті ракети – 4 107 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 71 612 (+158) од;
- спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1403-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0