Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 19 січня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 19 січня 2026 року
На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників
колаж: glavcom.ua

Нині триває 1426-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 144 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім цього, було залучено для ураження 8156 дронів-камікадзе та здійснено 3875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 70 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Хвилі, Мечетне, Покровське Дніпропетровської області; Верхня Терса, Жовта Круча, Таврійське, Воздвижівка, Залізничне, Гуляйполе, Долинка, Свобода, Різдвянка, Зірниця Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки противника, один командно-спостережний пункт, станцію РЕБ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 19 січня 2026 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося одне боєзіткнення, противник завдав двох авіаударів, скинувши три авіабомби, здійснив 99 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 січня 2026 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські війська зупинили 10 атак противника у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та у бік населених пунктів Графського, Нестерного, Круглого.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 січня 2026 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районі Піщаного та в бік Курилівки, Петропавлівки, Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 січня 2026 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував чотири рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі Ямполя та у бік населених пунктів Ставки, Олександрівка.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 січня 2026 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили три атаки противника у районі населеного пункту Пазено та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 січня 2026 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 січня 2026 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник здійснив 17 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Іванопілля, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Берестка, Степанівки, Софіївки, Торського.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 січня 2026 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Затишок, Мирноград, Покровськ, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Сергіївка, Філія, Кучерів Яр, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 січня 2026 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник вчора здійснив п’ять атак, у бік Іванівки, Нового Запоріжжя, Радісного.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 січня 2026 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1416-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: фронт Генштаб війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Воював за росіян проти Наполеона. Хто він – генерал Клаузевіц, якого цитують Сирський та Залужний?
Воював за росіян проти Наполеона. Хто він – генерал Клаузевіц, якого цитують Сирський та Залужний?
16 сiчня, 20:15
Ситуація на фронті 15 січня
Лінія фронту станом на 15 січня 2026. Зведення Генштабу
15 сiчня, 22:23
До росгромадян ось прямо зараз починає доходити, що в неядерній війні «горіх» не потрібен приблизно зовсім
«СВО» довша за Велику Вітчизняну: що пішло не так у Росії
13 сiчня, 15:25
Уражено нафтобазу у Бєлгородській області рф та склад МТЗ
Генштаб відзвітував про уражені об’єкти в Росії
7 сiчня, 12:21
Росія може зазнати внутрішніх змін і конфліктів серед еліт, що вплине на хід війни
«Росія виснажилася». Маринович закликав не впадати у відчай через імовірний провал мирної угоди
5 сiчня, 16:18
На ударних БПЛА РФ помітили інфрачервоний захист
Сергій «Флеш» повідомив про нову деталь на шахедах РФ
2 сiчня, 18:31

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 19 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 19 січня 2026 року
У кількох регіонах 19 січня 2026 року запроваджено аварійні відключення світла
У кількох регіонах 19 січня 2026 року запроваджено аварійні відключення світла
Окупанти пошкодили газогін на Дніпропетровщині
Окупанти пошкодили газогін на Дніпропетровщині
Втрати ворога станом на 19 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 19 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 19 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 19 січня 2026

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua