Карта бойових дій в Україні станом на 19 січня 2026 року

Нині триває 1426-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 144 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім цього, було залучено для ураження 8156 дронів-камікадзе та здійснено 3875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 70 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Хвилі, Мечетне, Покровське Дніпропетровської області; Верхня Терса, Жовта Круча, Таврійське, Воздвижівка, Залізничне, Гуляйполе, Долинка, Свобода, Різдвянка, Зірниця Запорізької області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки противника, один командно-спостережний пункт, станцію РЕБ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося одне боєзіткнення, противник завдав двох авіаударів, скинувши три авіабомби, здійснив 99 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські війська зупинили 10 атак противника у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та у бік населених пунктів Графського, Нестерного, Круглого.

На Куп’янському напрямку

Учора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районі Піщаного та в бік Курилівки, Петропавлівки, Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував чотири рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі Ямполя та у бік населених пунктів Ставки, Олександрівка.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили три атаки противника у районі населеного пункту Пазено та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Противник здійснив 17 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Іванопілля, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Берестка, Степанівки, Софіївки, Торського.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Затишок, Мирноград, Покровськ, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Сергіївка, Філія, Кучерів Яр, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив п’ять атак, у бік Іванівки, Нового Запоріжжя, Радісного.

На Придніпровському напрямку

Противник наступальних дій не проводив.

