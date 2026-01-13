«СВО» довша за Велику Вітчизняну: що пішло не так у Росії

До росгромадян ось прямо зараз починає доходити, що в неядерній війні «горіх» не потрібен приблизно зовсім

Росія ще не прийняла нову реальність

У Росії перший більш-менш повноцінний робочий день у році. З огляду на це не тільки Дерипаска, але й багато росіян наводять різкість і спостерігають таке.

• 1 •

Тривалість «СВО», що йде за планом, вже перевищила час «Великої Вітчизняної війни». Вчора зрівнялася, а сьогодні перевищила. Російська ультрапатріотична блогосфера вже кілька днів виє про ганебний хід війни, розумові відхилення її натхненників і організаторів. І якось без особливих варіантів, а що з цим робити? Найбільше розриває шаблон дорогих росіян стійкість... Білгорода. Тобто, успіхи «СВО» настільки фундаментальні, що в тотальній кризі опиняються російські міста.

• 2 •

Епічний удар найдорожчою металевою болванкою aka «горіх» замість планової ейфорії викликав ще більш тяжке відчуття. До росгромадян ось прямо зараз починає доходити, що в неядерній війні «горіх» не потрібен приблизно зовсім. Бо навіть як засіб залякування після другого разу перестає працювати. Підпал електрокабелю (як у Берліні) завдає більшої шкоди.

Тобто, або треба сприймати ядерну війну як щось бажане, або визнавати, що ніякої вундервафлі немає. Ті ж «Іскандери» і «Калібри», що втратили колишній лиск, мають більше практичне значення, якщо від «горіха» відключити істеричну інформаційну складову. А що тоді є, крім «швидкозасвоюваного м'яса»? Зараз це дійде до європейців. І можна прогнозувати зростання опору російським потугам.

• 3 •

Після того, як російське МЗС у високому поетичному стилі нагадало британцям про їх багатовікові традиції морського розбою, британська сторона дзеркально нагадала, що є нормативні акти 2018/2019 рр., які дозволяють експропріювати ненадійні російські танкери. Буде смішно, якщо каталізатором дій Лондона стане російське МЗС. Вже склалася диспозиція: Україна просто атакує російські судна, США їх поки коректно беруть на абордаж, Європа тимчасово затримує і відпускає. Але інтенсивність і тривалість затримок при належній вправності європейських бюрократів може де-факто заблокувати перевезення. Тенденція тут однозначна.

• 4 •

Оскільки «СВО» проти України стає вже якоюсь зовсім ганебною, потрібно або оголосити перемогу, або... оголосити якусь більш вдалу «СВО». Але, щоб замахнутися на Європу, треба підморозити агресію проти України. На два фронти РФ точно не витягне. Значить, залишається шукати варіант там, де захід може не зреагувати адекватно.

Поворот на цю тему в черговий раз зробив товариш Соловйов, який прозоро запропонував напасти або на Вірменію, або на Центральну Азію. Тому я не втомлююся повторювати, що у Казахстану ситуація складна, незважаючи на показну лояльність і зростаючу залежність уряду (у широкому сенсі) Токаєва від Москви.

Нагадаю товаришам в Астані, що у Росії з Україною були в тисячу разів ближчі відносини. А товариш Янукович був значно лояльнішим і зрозумілішим за Токаєва, що не завадило Кремлю оголосити йому торговельну війну і почати душити влітку 2013 року, ще до всіх протестів.

У країнах ЦА є люди, які вказують «соловйовим» їх місце (наприклад, в Узбекистані штатним реагентом на російські випади є одіозний Шерзодхон Кудратходжа). Але знадобиться щось більше, щоб відсікти кремлівські ходи ще на рівні задуму. Тоді Москва зможе почати тільки найархетипічнішу «СВО» – проти Воронежа.

• 5 •

Мороз є двосічним фактором. Багато що зараз залежить від того, хто оперативніше подбає про своїх людей. Тил коментувати не буду. Але варто переконатися, що підопічні на фронті мінімально забезпечені.