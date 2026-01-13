Головна Думки вголос Олексій Копитько
search button user button menu button
Олексій Копитько Експерт та блогер

«СВО» довша за Велику Вітчизняну: що пішло не так у Росії

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
До росгромадян ось прямо зараз починає доходити, що в неядерній війні «горіх» не потрібен приблизно зовсім
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Росія ще не прийняла нову реальність

У Росії перший більш-менш повноцінний робочий день у році. З огляду на це не тільки Дерипаска, але й багато росіян наводять різкість і спостерігають таке.

• 1 •

Тривалість «СВО», що йде за планом, вже перевищила час «Великої Вітчизняної війни». Вчора зрівнялася, а сьогодні перевищила. Російська ультрапатріотична блогосфера вже кілька днів виє про ганебний хід війни, розумові відхилення її натхненників і організаторів. І якось без особливих варіантів, а що з цим робити? Найбільше розриває шаблон дорогих росіян стійкість... Білгорода. Тобто, успіхи «СВО» настільки фундаментальні, що в тотальній кризі опиняються російські міста.

• 2 •

Епічний удар найдорожчою металевою болванкою aka «горіх» замість планової ейфорії викликав ще більш тяжке відчуття. До росгромадян ось прямо зараз починає доходити, що в неядерній війні «горіх» не потрібен приблизно зовсім. Бо навіть як засіб залякування після другого разу перестає працювати. Підпал електрокабелю (як у Берліні) завдає більшої шкоди.

Тобто, або треба сприймати ядерну війну як щось бажане, або визнавати, що ніякої вундервафлі немає. Ті ж «Іскандери» і «Калібри», що втратили колишній лиск, мають більше практичне значення, якщо від «горіха» відключити істеричну інформаційну складову. А що тоді є, крім «швидкозасвоюваного м'яса»? Зараз це дійде до європейців. І можна прогнозувати зростання опору російським потугам.

• 3 •

Після того, як російське МЗС у високому поетичному стилі нагадало британцям про їх багатовікові традиції морського розбою, британська сторона дзеркально нагадала, що є нормативні акти 2018/2019 рр., які дозволяють експропріювати ненадійні російські танкери. Буде смішно, якщо каталізатором дій Лондона стане російське МЗС. Вже склалася диспозиція: Україна просто атакує російські судна, США їх поки коректно беруть на абордаж, Європа тимчасово затримує і відпускає. Але інтенсивність і тривалість затримок при належній вправності європейських бюрократів може де-факто заблокувати перевезення. Тенденція тут однозначна.

• 4 •

Оскільки «СВО» проти України стає вже якоюсь зовсім ганебною, потрібно або оголосити перемогу, або... оголосити якусь більш вдалу «СВО». Але, щоб замахнутися на Європу, треба підморозити агресію проти України. На два фронти РФ точно не витягне. Значить, залишається шукати варіант там, де захід може не зреагувати адекватно.

Поворот на цю тему в черговий раз зробив товариш Соловйов, який прозоро запропонував напасти або на Вірменію, або на Центральну Азію. Тому я не втомлююся повторювати, що у Казахстану ситуація складна, незважаючи на показну лояльність і зростаючу залежність уряду (у широкому сенсі) Токаєва від Москви.

Нагадаю товаришам в Астані, що у Росії з Україною були в тисячу разів ближчі відносини. А товариш Янукович був значно лояльнішим і зрозумілішим за Токаєва, що не завадило Кремлю оголосити йому торговельну війну і почати душити влітку 2013 року, ще до всіх протестів.

У країнах ЦА є люди, які вказують «соловйовим» їх місце (наприклад, в Узбекистані штатним реагентом на російські випади є одіозний Шерзодхон Кудратходжа). Але знадобиться щось більше, щоб відсікти кремлівські ходи ще на рівні задуму. Тоді Москва зможе почати тільки найархетипічнішу «СВО» – проти Воронежа.

• 5 •

Мороз є двосічним фактором. Багато що зараз залежить від того, хто оперативніше подбає про своїх людей. Тил коментувати не буду. Але варто переконатися, що підопічні на фронті мінімально забезпечені.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна українці Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Своя земля пустіє, але вони весь час хочуть ще більше землі
Росія стрімко вмирає. Що каже статистика
6 сiчня, 19:29
Військові повернули під свій контроль близько 16 кв. км у Покровську
Сили оборони повернули під свій контроль частину Покровська
14 грудня, 2025, 09:22
Окупанти просунулися у двох областях України
Окупанти просунулися у двох областях України
19 грудня, 2025, 07:19
Глава угорського уряду каже, що країна не підтримує санкційну політику ЄС, оскільки вона нібито негативно позначається на економіці Європи
Орбан припустив, коли з Росії можуть зняти санкції
5 сiчня, 22:04
Дві іспанські партії різко заперечують проти розгортання військ в Україні
Партії Іспанії блокують план уряду щодо військ для України
8 сiчня, 12:00
Служба безпеки провела спецоперацію, завдяки якій було вражено 41 літак стратегічної авіації ворога
РФ досі не відновила військовий потенціал після операції «Павутина» – джерело
8 сiчня, 15:14
Трамп планує знизити ціни на нафту
Трамп планує обвалити ціни на нафту: які наслідки матиме Росія
9 сiчня, 08:59
У 2024 році Ярослав Троц став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Ярослава Троца
10 сiчня, 09:00
Свищев не навів жодних фактів, які б могли підтвердити його слова
Депутат Думи влаштував істерику через матеріал «Главкома» про російських санкарів
9 сiчня, 18:01

Олексій Копитько

«СВО» довша за Велику Вітчизняну: що пішло не так у Росії
«СВО» довша за Велику Вітчизняну: що пішло не так у Росії
Навіть «победа» не врятує: бюджет РФ як вирок путінському режиму
Навіть «победа» не врятує: бюджет РФ як вирок путінському режиму
Вирішальний етап війни ще попереду
Вирішальний етап війни ще попереду
Фейкова атака дронів на Валдай: для чого Кремлю цей спектакль
Фейкова атака дронів на Валдай: для чого Кремлю цей спектакль
Прем'єр Бельгії Вевер побоюється, що Путін звернеться до суду: на вас падає астероїд, а ви переймаєтеся рахунками за комуналку
Прем'єр Бельгії Вевер побоюється, що Путін звернеться до суду: на вас падає астероїд, а ви переймаєтеся рахунками за комуналку
Україна перетворює чорноморську карету Росії на гарбуз
Україна перетворює чорноморську карету Росії на гарбуз

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua