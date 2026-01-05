Головна Країна Суспільство
«Росія виснажилася». Маринович закликав не впадати у відчай через імовірний провал мирної угоди

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Росія може зазнати внутрішніх змін і конфліктів серед еліт, що вплине на хід війни
Росія виснажилася не менше за нас – Маринович

Якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться підписувати мирну угоду, то це може стати виграшем України, адже Росія виснажена. Подальший перебіг війни залежатиме від внутрішніх змін у Росії, можливих бунтів російських еліт і подій у світі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів проректор Українського католицького університету, колишній дисидент та політв’язень Мирослав Маринович.

За словами Мариновича, якщо Путін відмовиться підписати угоду в той момент, коли Зеленський буде готовий йти на компроміси, тоді вина за зрив переговорів ляже саме на Путіна. «Це в моєму розумінні стане виграшем України, хай і ситуативним. Якщо казати про 2026 рік, то ми й далі перебуватимемо у марафоні на виснаження – хто перший впаде? І зовсім немає однозначності, що цією першою буде Україна, так само, як і Росія. Це залежить від багатьох чинників, але для мене передусім основа нашої сили – це віра в те, що ми можемо вистояти», – розповів він.

Маринович підкреслив: через соцмережі та інші інформаційні майданчики Росія запускає думку, що слабка Україна проти сильної Росії не може вистояти. За його словами, Росія виснажилася не менше. «Тому нам треба вірити, що першою впаде не Україна», – додав Маринович.

Маринович зазначив, що війна завершиться зі змінами в самій Росії: «Сценарії можуть бути різними: наприклад, бунт еліт проти Путіна. Адже в той момент, коли слабне влада в Кремлі, як завжди було в Росії, бодай тимчасово повертають собі силу регіони. І це може призвести якщо не до розпаду Росії загалом, то бодай до відщеплення від неї якихось територій. Також все буде залежати від того, як розгортатимуться події у світі, зокрема в Європі. Десь інтуїтивно з досвіду життя ще в Радянському Союзі у мене є відчуття, що коли зла сила доходить висновку, що вона успішна і їй все вдається, то вона робить помилку, на якій обламується».

В інтерв’ю «Главкому» Маринович оцінює шанси України у війні на виснаження, аналізує, чому Захід вже не той, що раніше, та закликає українські церкви до більш рішучих дій.  

У 2024 році на Заході були переконані, що Путін в будь-якому разі проти членів НАТО не піде. Тільки реальні поразки можуть змусити Захід отямитися. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив філософ і релігієзнавець, проректор Українського католицького університету, колишній політв’язень Мирослав Маринович.

війна путін путінський режим Мирослав Маринович переговори перемир'я

