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Чи зайшли росіяни до Часового Яру? Коментар ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чи зайшли росіяни до Часового Яру? Коментар ЗСУ
Ситуація в Часовому Яру складна, але повністю контрольована підрозділами Сил оборони
фото з відкритих джерел

Останнім часом захисникам на Бахмутському напрямку дуже дошкуляє ворожа авіація

Українські захисники контролюють ситуацію в Часовому Яру на Донеччині. У місті немає російських окупантів. Про це заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

«Часів Яр тримається. Ворог тисне на Бахмутському напрямку і, зокрема, на Часів Яр. Але ситуація повністю контрольована підрозділами Сил оборони. Противника в місті немає», – наголосив речник.

Він зазначив, що штурмові групи росіян заїжджають на бойових машинах піхоти та атакують за підтримки дронів та артилерії. Також, за його словами, останнім часом захисникам дуже дошкуляє ворожа авіація, яка скидає як ФАБи (фугасні бомби), так і КАБи (керовані авіаційні бомби) на цивільну інфраструктуру і позиції Сил оборони.

«Сьогодні ми там (у Часовому Яру, – «Главком») тримаємо оборону. Про те, що у ворога там є якісь здобутки, я би не сказав. І якщо дивитись взагалі на наші оборонні рубежі, то там де є можливість, ми їх посилюємо. Причому посилюємо постійно та досить таки значно», – підкреслив Калашніков.

Нагадаємо, що, за даними британської розвідки, обстріли Часового Яру відбуваються за тією ж тактикою, яку росіяни використовували під час наступу на Авдіївку. 

Як повідомлялося, вище військове керівництво РФ доручило своїм загарбникам захопити Часів Яр Донецької області до 9 травня.

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин пояснив, що росіяни отримають можливість наступати на інші міста Донеччини, якщо захоплять Часів Яр.

Читайте також: Глава Часового Яру: Тактика ворога – стирання з лиця землі. Так було з Бахмутом і Авдіївкою
Теги: ворог ЗСУ Донеччина фронт

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