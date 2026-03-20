Карта бойових дій в Україні станом на 20 березня 2026 року

Сили оборони уразили сім районів зосередження живої сили та техніки і ще один важливий об’єкт ворога

За минулу добу відбулося 201 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав 92 авіаційних ударів, скинувши 257 керованих авіабомб. Крім того, застосував для уражень 8273 дрони-камікадзе та здійснив 3844 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 96 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Просяна, Коломійці, Писанці, Олександрівка; у Запорізькій області: Гуляйпільське, Копані, Терсянка, Мирне, Верхня Терса, Воздвижівка, Єгорівка, Веселянка, Малокатеринівка, Юрківка, Степногірське.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили та техніки і ще один важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник здійснив 115 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема 14 – із застосуванням РСЗВ. Завдав шість авіаударів із застосуванням 20 КАБ. Протягом доби зафіксовано два боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 19 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у бік населених пунктів Приліпка, Лиман, Стариця, Вовчанськ, Тихе, Бочкове, Охрімівка, Зибине, Чугунівка, Фиголівка, Красне Перше.

На Куп’янському напрямку

Ворог 11 разів атакував у бік Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Новоплатонівки, Борівської Андріївки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Противник атакував 18 разів, намагався вклинитися в українську оборону, атакуючи в бік Греківки, Надії, Новомихайлівки, Новосергіївки, Ольгівки, Середнього, Дробишевого, Зарічного, Лиману, Діброви, Твердохлібового та населеного пункту Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у бік Діброви, Закітного, Різниківки, Рай-Олександрівки та Платонівки.

На Краматорському напрямку

Противник двічі намагався покращити своє становище, штурмуючи в районі Малинівки та в бік Костянтинівки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 25 атак у бік населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка, Новопавлівка та Степанівка.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 30 штурмових дій агресора в бік населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Білицьке, Сухецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгородне та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував дев’ять разів у бік Січневого, Соснівки, Красногірського та Злагоди.

На Придніпровському напрямку

Противник штурмові дії не проводив.

Нагадаємо, триває 1486-й день повномасштабної війни в Україні.