Рютте заявив, що НАТО не має жодних планів вступати у війну з Іраном

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Рютте заявив, що НАТО не має жодних планів вступати у війну з Іраном
фото: AP

Генсек НАТО Марк Рююте зауважив, що операції США та Ізраїлю проти Ірану важливі 

Генеральний секретар військового альянсу заявив, що НАТО не має жодних планів втручатися у війну з Іраном, хоча й високо оцінив дії США та Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

В інтерв'ю німецькому телеканалу ARD у Брюсселі Марк Рютте назвав операції США та Ізраїлю «дійсно важливими».

«Це знищує, погіршує можливості Ірану отримати ядерний потенціал, потенціал балістичних ракет», – сказав він ARD.

Однак, він додав, що «немає абсолютно жодних планів щодо втягування НАТО в це чи участі в цьому, окрім того, що окремі союзники роблять усе можливе, щоб забезпечити те, що американці роблять разом з Ізраїлем».

Зазначається, що коментарі Рютте прозвучали в той час, як окремі члени НАТО обмірковують власні реакції на ескалацію конфлікту. Наприклад, Велика Британія заявила, що не бере участі в наступі проти Ірану, але погодилася дозволити використання своїх військових баз для «оборонних» ударів по іранських ракетних арсеналах. У неділю Велика Британія, Німеччина та Франція у спільній заяві заявили, що вони «вживуть заходів для захисту наших інтересів та інтересів наших союзників у регіоні, можливо, шляхом забезпечення необхідних та пропорційних оборонних дій для знищення здатності Ірану запускати ракети та безпілотники з їхнього джерела».

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

