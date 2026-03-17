Війна РФ проти України: президент оцінив перспективи мирного врегулювання

Наталія Порощук
Зеленський: Треба кожного дня шукати варіанти мирної угоди
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зеленський: У нас є ще кілька ідей, як ми можемо змусити цю війну закінчитись

Президент Володимир Зеленський заявив, що у війні Росії проти України існують перспективи мирного врегулювання. Про це він зауважив в інтервʼю New York Post, передає «Главком».

«Я вважаю, що в цій війні Росії проти України є перспективи мирного врегулювання. Розумію, бувають різні моменти: роздратованість, внутрішні питання, війни. Але тим не менш треба зрозуміти: Україна хоче миру, президент Трамп хоче миру – отже, ми союзники в цьому питанні і не треба навіть сумніватись. Треба йти до цієї мети», – йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що Україна хоче миру набагато більше, ніж Путін, хоча російський диктатор робить усе, щоб показати, ніби саме він прагне миру, а Україна – ні.

«Це сигнали, які він надсилає Америці. Це неправда і маніпуляція. Я дуже хочу, щоб Америка вірила нам, тому що ми їхні партнери. Навіть у цій ситуації, коли потрібно було допомогти Близькому Сходу, ми одразу відреагували на запит. Це і є прояв союзництва. Треба кожного дня шукати варіанти мирної угоди. Нам потрібно зустрітися з американцями. У нас є ще кілька ідей, як ми можемо змусити цю війну закінчитись», – наголосив глава України.

Напередодні президент України Володимир Зеленський дав доручення голові українського переговорної делегації, секретарю РНБО Рустему Умєрову. Він постійно спілкується з американською стороною.

До слова, газета Financial Times писала, що мирний процес між Україною та РФ за посередництва США опинився у глухому куті. Пріоритети Вашингтона змістилися на конфлікт із Іраном, що вже призвело до пауз у переговорах та затримок із постачанням критично важливого озброєння для ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що США запропонували перенести тристоронню зустріч на цей тиждень у зв’язку з війною на Близькому Сході.

