Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський підтвердив удар по стратегічному НПЗ у Саратові: ціль була за 700 км від фронту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський підтвердив удар по стратегічному НПЗ у Саратові: ціль була за 700 км від фронту
За словами глави держави, удар по Саратовському НПЗ був завданий у ніч проти 31 травня
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Сили оборони виконують далекобійні завдання відповідно до затверджених пріоритетів українського плану санкцій проти Росії

Українські сили уразили нафтопереробний завод у російському Саратові, який розташований приблизно за 700 кілометрів від лінії фронту. Президент Володимир Зеленський підтвердив застосування українських далекобійних засобів по об’єктах на території РФ. Про це повідомляє «Главком».

За словами глави держави, удар по Саратовському НПЗ був завданий у ніч проти 31 травня.

«У ніч на сьогодні наші воїни застосували далекобійні санкції України проти нафтопереробного заводу у російському Саратові – це близько 700 кілометрів від лінії фронту. Важливий результат. Дякую!», – заявив Зеленський.

Крім того, президент повідомив про ураження об’єктів у Ростовському та Кіровському регіонах РФ, а також на військовому пункті базування на Каспійському морі.

За словами Зеленського, Сили оборони виконують далекобійні завдання відповідно до затверджених пріоритетів українського плану санкцій проти Росії.

«За цей тиждень також були досягнуті цілі у Ярославському, Рязанському, Воронезькому, Волгоградському, Ростовському, Новгородському, Нижньогородському, Краснодарському регіонах на відстанях від 300 до 1200 кілометрів від нашого державного кордону України», – зазначив президент.

Зеленський подякував Збройним силам України, Службі безпеки України та українським розвідкам за виконання далекобійних операцій.

Нагадаємо, у ніч проти 31 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали серії нищівних ударів по ключових об'єктах військово-економічного потенціалу Російської Федерації. Головною мішенню став нафтопереробний завод «Саратовский» у Поволжі, де спалахнула масштабна пожежа. Паралельно українські безпілотники та ракетні підрозділи паралізували магістральний транзит нафти в Кіровській області та знищили низку важливих пунктів управління на фронті й у прикордонних російських регіонах.

Раніше повідомлялося, що у Саратові вночі запалав нафтопереробний завод – після ударів безпілотників на об'єкті почалися пожежі, персонал екстрено скидав тиск із системи.

Читайте також:

Теги: росія президент Володимир Зеленський транзит завод санкції пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Журі Бієнале звільнилося через Росію
Журі Венеційської бієнале склало повноваження через Росію
30 квiтня, 20:22
Рубіо та Лавров мали розмову
Рубіо і Лавров обговорили російсько-американські відносини
5 травня, 22:00
У гравці «Локомотива» виникли проблеми через атаки дронів
Визначення фіналіста чемпіонату РФ з хокею перебуває під загрозою зриву через атаку дронів
5 травня, 13:26
Окупанти наразі не накопичують, а активно витрачають наявні ресурси
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
7 травня, 11:05
Українські безпілотники дістали російський центр підготовки у глибокому тилу
ЗСУ вдарили по базі, де Росія готувала операторів дронів
6 травня, 18:53
Після атаки над підприємством зафіксували кілька осередків займання
У Росії після атаки дронів палає один із найбільших НПЗ
8 травня, 02:19
Наслідки ворожих прильотів по Україні
Масовані обстріли України стали наслідком тимчасового «перемир'я» – DeepState
13 травня, 17:29
Кремль переорієнтовує СПГ до Азії, але доходи можуть обвалитися
Відмова Європи від газу РФ почала бити по доходах Кремля – Reuters
18 травня, 17:59
На думку міністра, партнери мають усі інструменти для тиску на агресора, але досі не застосовують їх сповна
Сибіга звернувся до партнерів: попередьте Москву про ціну удару «Орєшником»
24 травня, 00:03

Події в Україні

Військова омбудсменка вказала на ключовий виклик для української армії
Військова омбудсменка вказала на ключовий виклик для української армії
Росія 22 місяці не забирає з полону високопоставленого офіцера: що про нього відомо
Росія 22 місяці не забирає з полону високопоставленого офіцера: що про нього відомо
Україна переломила хід війни: найближчі місяці можуть стати вирішальними – The Hill
Україна переломила хід війни: найближчі місяці можуть стати вирішальними – The Hill
Зеленський підтвердив удар по стратегічному НПЗ у Саратові: ціль була за 700 км від фронту
Зеленський підтвердив удар по стратегічному НПЗ у Саратові: ціль була за 700 км від фронту
Залужний знайшов слабке місце Росії та розповів, як її можна перемогти
Залужний знайшов слабке місце Росії та розповів, як її можна перемогти
Смертельна ДТП на Хмельниччині: вантажівка врізалася у стіну кафе
Смертельна ДТП на Хмельниччині: вантажівка врізалася у стіну кафе

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Сьогодні, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Вчора, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua