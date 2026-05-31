Зеленський підтвердив удар по стратегічному НПЗ у Саратові: ціль була за 700 км від фронту

За словами глави держави, удар по Саратовському НПЗ був завданий у ніч проти 31 травня

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Сили оборони виконують далекобійні завдання відповідно до затверджених пріоритетів українського плану санкцій проти Росії

Українські сили уразили нафтопереробний завод у російському Саратові, який розташований приблизно за 700 кілометрів від лінії фронту. Президент Володимир Зеленський підтвердив застосування українських далекобійних засобів по об’єктах на території РФ. Про це повідомляє «Главком».

За словами глави держави, удар по Саратовському НПЗ був завданий у ніч проти 31 травня.

👏🏻Зеленський відреагував на успішні далекобійні удари Сил оборони по стратегічних об'єктах у глибокому тилу РФ



Глава держави відзначив результативну роботу українських воїнів, які вночі застосували далекобійні санкції проти нафтопереробного заводу в Саратові на відстані близько… pic.twitter.com/cpebhDGMv4 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 31, 2026

«У ніч на сьогодні наші воїни застосували далекобійні санкції України проти нафтопереробного заводу у російському Саратові – це близько 700 кілометрів від лінії фронту. Важливий результат. Дякую!», – заявив Зеленський.

Крім того, президент повідомив про ураження об’єктів у Ростовському та Кіровському регіонах РФ, а також на військовому пункті базування на Каспійському морі.

За словами Зеленського, Сили оборони виконують далекобійні завдання відповідно до затверджених пріоритетів українського плану санкцій проти Росії.

«За цей тиждень також були досягнуті цілі у Ярославському, Рязанському, Воронезькому, Волгоградському, Ростовському, Новгородському, Нижньогородському, Краснодарському регіонах на відстанях від 300 до 1200 кілометрів від нашого державного кордону України», – зазначив президент.

Зеленський подякував Збройним силам України, Службі безпеки України та українським розвідкам за виконання далекобійних операцій.

Нагадаємо, у ніч проти 31 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали серії нищівних ударів по ключових об'єктах військово-економічного потенціалу Російської Федерації. Головною мішенню став нафтопереробний завод «Саратовский» у Поволжі, де спалахнула масштабна пожежа. Паралельно українські безпілотники та ракетні підрозділи паралізували магістральний транзит нафти в Кіровській області та знищили низку важливих пунктів управління на фронті й у прикордонних російських регіонах.

Раніше повідомлялося, що у Саратові вночі запалав нафтопереробний завод – після ударів безпілотників на об'єкті почалися пожежі, персонал екстрено скидав тиск із системи.