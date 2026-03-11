Головна Країна Суспільство
Держава розпочинає аудит «Укрзалізниці»: Басалаєва повідомила деталі

Віталій Тараненко
Віталій Тараненко
Держава розпочинає аудит «Укрзалізниці»: Басалаєва повідомила деталі
Перевірка «Укрзалізниці» триватиме до 1 липня
Перевірка залізничного монополіста триватиме три місяці

Державна аудиторська служба йде з перевіркою до «Укрзалізниці». Як повідомляє «Главком», про це сьогодні повідомила голова аудитслужби Алла Басалаєва під час свого публічного звіту за минулий рік.

Очільниця зазначила, що аудит розпочнеться 23 березня і триватиме до 1 липня. За цей час фахівці Держаудитслужби перевірять розрахунки «Укрзалізниці», яка звернулася до Кабміну з проханням виділити кошти на пасажирські перевезення. Ідеться про 16 млрд грн дотації.

«Раніше «Укрзалізниця» компенсувала пасажирські перевезення за рахунок вантажних. Однак під час повномасштабної війни товароообіг залізничним шляхом скоротився. Відповідно, «Укрзалізниця» потребує допомоги уряду. Ми ж, зі свого боку, повинні розібратися, наскільки правдивими є розрахунки, які «Укрзалізниця» надала уряду», – пояснила Алла Басалаєва.

Голова Держаудитслужби додала, що перевірити залізничного монополіста, доручив Кабмін.

Як відомо, 2 березня Кабмін виділив Міністерству розвитку громад та територій 16 млрд. грн для фінансування у 2026 році державного замовлення на здійснення залізничних пасажирських перевезень у внутрішньому сполученні. Кошти виділено з резервного фонду державного бюджету.

Що важливо: Міністерство розвитку громад та територій поквартально фінансуватиме видатки для «Укрзалізниці» на пасажирські перевезення.

Як повідомляв заступник голови наглядової ради «Укрзалізниця» Сергій Лещенко, компанія через втрату за 2021-2025 роки 49% вантажних перевезень більше не може субсидіювати за їх рахунок збиткові пасажирські перевезення. Виходом із цієї ситуації, за його словами, є збільшення у 2026 році вантажних тарифів на 41,5% в два етапи та бюджетна підтримка «Укрзалізниці».

Крім того, з минулого року діє президентська програма «Укрзалізниця»-3000, яка розповсюджується на поїздки в далекому сполученні на внутрішні рейси по Україні і не поширюється на преміум-сегмент. Її мета – розвантажити найпіковіші періоди: чимало пасажирів готові змінювати дату і навіть місяць подорожі.

Як повідомляв «Главком», у поїздах «Укрзалізниці» з 1 березня подорожчала постільна білизна у плацкартних і купейних вагонах. Тепер комплект коштує 95 гривень замість 80.

Держава розпочинає аудит «Укрзалізниці»: Басалаєва повідомила деталі
Держава розпочинає аудит «Укрзалізниці»: Басалаєва повідомила деталі
Поліг під час бойових дій на Сумщині. Згадаймо Тараса Ковтуна
Поліг під час бойових дій на Сумщині. Згадаймо Тараса Ковтуна
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 11 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 березня 2026: традиції та молитва
Скандал у monobank: клієнтка пояснила інцидент із начебто російським прапором
Скандал у monobank: клієнтка пояснила інцидент із начебто російським прапором
«Укрзалізниця» підняла ціну на одну з найпопулярніших послуг
«Укрзалізниця» підняла ціну на одну з найпопулярніших послуг

