Росія 22 місяці не забирає з полону високопоставленого офіцера: що про нього відомо

Майор Тимур Абдурахманов зазнав поранення, а власні підлеглі відмовилися його евакуювати

Колишній командир батальйону «Алга» 72-ї окремої мотострілецької бригади майор Тимур Абдурахманов із позивним Шаман уже 22 місяці перебуває в українському полоні. Його ще 12 вересня 2023 року поблизу Андріївки Донецької області захопили бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. На момент потрапляння в полон Шаман уже виконував обов'язки заступника командира бригади та готувався отримати звання підполковника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео Дмитра Карпенка.

Окупант майже рік категорично відмовлявся від публічних розмов, аби «не ставати черговим ретранслятором російської пропаганди».

Під час розмови російський майор висловив жорсткий скептицизм щодо офіційних цілей Кремля у війні проти України та визнав, що реальність кардинально відрізняється від картинки в російських медіа.

«Першої мети, яка була – «денацифікація», її тут не було взагалі від початку. І нічого було тут робити. Що відбулося за фактом? Та нічого, окупація відбулася», – констатував Абдурахманов.

Окупант також розкритикував російські методи ведення війни та ставлення командування до особового складу. Він підтвердив, що керівництво сприймає солдатів винятково як «ресурс і м'ясо», а так зване звільнення міст означає їхнє повне стирання з лиця землі.

«Звільнили Бахмут, звільнили населений пункт такий-то... Від населеного пункту ніхріна немає. У нас одна тактика, яка з часів Другої світової ідеально відпрацьована – тактика випаленої землі», – наголосив полонений комбат.

Окремо він додав, що російські командири не мають права називатися офіцерами, оскільки їхні дії на території України є повним безчестям.

Представники 3-ї ОШБр, які брали Абдурахманова в полон, оцінили його суто військові навички як «дуже хороші». Командирів української бригади здивувало те, що російський комбат перебував безпосередньо на передовій, тоді як за бойовим статутом командно-спостережний пункт батальйону має розташовуватися щонайменше за 15 кілометрів від лінії зіткнення. Через це ймовірність потрапляння офіцера такого рангу в полон зазвичай зводилася до нуля.

Утім, коли Абдурахманов зазнав поранення, власні підлеглі відмовилися його евакуювати.

«Тягнути, кажуть, тебе не будемо. Ти все одно здохнеш», – згадує майор ставлення своїх бійців.

Із біографії полоненого відомо, що він народився у 1990 році в Узбекистані, за національністю є лезгином. Абдурахманов є кадровим військовим у другому поколінні: його батько був підполковником зв'язку, а рідний брат наразі служить підполковником у Росгвардії. Сам Тимур закінчив Єкатеринбурзьке Суворовське училище та Казанське вище танкове командне училище з червоним дипломом.

Будучи етнічним мусульманином, майор підтвердив, що в українському полоні має безперешкодний доступ до релігійних практик і п'ять разів на день здійснює намаз, а адміністрація навіть допомагає йому відстежувати точний час для молитов.

Нагадаємо, кандидат економічних наук із Санкт-Петербурга Сергій Драчевський, який має чотири вищих освіти, ступінь MBA (Master of Business Administration – Магістр ділового адміністрування, – ред.) у Великій Британії та досвід роботи у транснаціональних корпораціях, опинився в українському полоні. Представник російської інтелектуальної еліти став розхідним матеріалом окупаційної армії через побутові борги та кредит на BMW X6.