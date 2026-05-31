Залужний знайшов слабке місце Росії та розповів, як її можна перемогти

Надія Карбунар
На переконання дипломата, НАТО має не просто інвестувати у військовий потенціал прибережних держав, а розробити нову стратегію присутності в Чорному морі
фото з відкритих джерел
Ключовим плацдармом, де Росія вже зазнала стратегічної поразки, став Азово-Чорноморський регіон

Повномасштабна війна Росії проти України зруйнувала старий світовий порядок та довела неефективність класичних моделей колективної безпеки. Водночас унікальний досвід українського спротиву відкриває перед державою вікно можливостей для здобуття нової геополітичної суб’єктності. Як інформує «Главком», на цьому наголосив колишній Головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний у своєму розлогому аналітичному матеріалі для «Інтерфакс-Україна».

За оцінкою Залужного, ключовим плацдармом, де Росія вже зазнала стратегічної поразки і де криється її головне слабке місце, став Азово-Чорноморський регіон. Проте, аби закріпити цей успіх і гарантувати довгостроковий мир у Європі, Захід має негайно відмовитися від застарілих догм та розробити дієву стратегію для Чорного моря.

Чорноморський домен: де Росія втрачає імперські амбіції

Валерій Залужний підкреслив, що Кремль завжди розглядав Чорне море як стратегічну платформу для розгортання своїх глобальних амбіцій далеко за межами регіону – зокрема, у Середземномор'ї, на Близькому Сході та в Африці. Логістичною основою цієї експансії виступав Чорноморський флот РФ.

Проте рішучі дії України та безпрецедентне використання новітніх технологій кардинально змінили баланс сил.

«Завдяки нашим рішучим діям та безпрецедентному використанню нових можливостей Росії не вдалося не лише позбавити Україну виходу до Чорного моря, а й через такі обставини втратити майже усі можливості щодо умовного домінування у цьому регіоні. Сам факт панування в Азовському морі, як і використання сухопутного коридору до Криму... є лише формальною тимчасовою історичною подією, бо вже сьогодні практично унеможливлює використання таких можливостей та зводить нанівець усі зусилля Росії», – констатує Залужний.

Він додав, що сучасна війна продемонструвала руйнівну силу відносно дешевих морських та повітряних робототехнічних систем. Українські інноваційні рішення у сфері морських дронів не лише компенсували технічні обмеження класичного флоту, а й створили принципово нові можливості для проєкції сили, здатні економічно виснажити супротивника.

Критика Заходу: стратегічний вакуум НАТО та ЄС

Попри очевидні успіхи України на морі, загальна архітектура безпеки в регіоні залишається вкрай крихкою через пасивність західних інституцій. Залужний виділив кілька критичних викликів, зокрема, відсутність стратегії НАТО. Альянс досі історично ставиться до Чорного моря як до «внутрішнього озера Росії». Просування політики «співпраці та діалогу» замість стримування та оборони роками розв'язувало руки Кремлю для експансії в Україні, Молдові та Сирії.

Крім того, презентована у травні 2025 року стратегія Євросоюзу щодо Чорного моря, як і Біла книга-2030, залишаються суто декларативними документами без реальних механізмів реагування, що лише підбадьорює Росію.

Також є ризик відкриття Босфору. Зараз Туреччина суворо дотримується Конвенції Монтре, обмежуючи рух російських кораблів. Однак у разі припинення вогню за відсутності жорсткої стратегії Заходу Росія вимагатиме відкриття проток, що дозволить їй відбудувати військово-морську міць та підготуватися до наступного етапу конфлікту.

Обережно, але невпинно нарощує присутність у Чорноморському регіоні Пекін. Беручи до уваги, що саме завдяки Китаю РФ досі тримає економіку в обхід санкцій, його вплив на критичну інфраструктуру прибережних країн є серйозним викликом.

Безпекова формула майбутнього

Валерій Залужний закликав європейську спільноту та НАТО усвідомити, що безпека Європи з південного напрямку тепер прямо залежить від спроможностей України. Побудувати надійну противагу агресору без інтеграції Києва до колективних євроатлантичних інституцій неможливо.

«Безпека в Чорному морі і в усьому Азово-Чорноморському регіоні буде залежати від побудови реальної противаги викликам та загрозам, основний з яких – унеможливлення домінування Росії у цьому регіоні. Враховуючи наявність чорноморського узбережжя, унікального досвіду застосування технологій у сучасній війні... неможливо створити надійну противагу Росії в Чорному морі без України», – підсумував він.

На переконання дипломата, НАТО має не просто інвестувати у військовий потенціал прибережних держав, а розробити принципово нову стратегію присутності в Чорному морі, де підтримка України як потужної військово-морської держави стане основою тривалого геополітичного порядку.

Раніше Валерій Залужний окреслив власне бачення перемоги України у війні з Росією. Під час спілкування зі студентами він заявив, що перемога для нього насамперед означає абсолютне відчуття безпеки та впевненість у тому, що наступним поколінням українців більше не доведеться воювати. За його словами, Україна, яка заплатила надзвичайно високу ціну за свободу, повинна отримати шанс на масштабне економічне відновлення та довгостроковий розвиток.

 

