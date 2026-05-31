Військова омбудсменка вказала на ключовий виклик для української армії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Військова омбудсменка вказала на ключовий виклик для української армії
Робота пані Решетилової полягає у зустрічах із військовослужбовцями та захисті їх від зловживань
фото: The New York Times
Решетилова звернула увагу, що в умовах війни армію доводиться формувати з фактично цивільних людей

Одним із найбільших викликів для України під час повномасштабної війни залишається формування боєздатної армії з людей, які до мобілізації не мали військового досвіду. Як інформує «Главком», про це The New York Times розповіла військова омбудсменка України Ольга Решетилова.

Як зазначається, питання адаптації цивільних до військової служби є однією з ключових проблем, з якими сьогодні стикаються Збройні сили.

«Головний виклик – як побудувати армію фактично з цивільних людей?», – наголосила Решетилова.

Видання розповіло про нещодавній візит омбудсменки у 162-гу механізовану бригаду на заході України, яка вже невдовзі мала бути розгорнута для участі в боях на фронті. Завданням Решетилової було захистити бійців від жорстоких командирів, колег, від порушень законодавства.

Вона помітила солдата, який сидів на лавці з милицею поруч, у нього явно були проблеми зі здоров'ям. Командир бригади, полковник Дмитро Бородій, який супроводжував омбудсменку, сказав, що в нього щонайменше 20 новобранців у подібному стані, і він не знає, що з ними робити. Полковник додав, що він не має законного права залишати їх, коли бригада вирушає на фронт. Омбудсменка пообіцяла, що порушить це питання з чиновниками в Києві.

Ще однією проблемою, як розповів командир, було самовільне залишення частини (СЗЧ). Бородій описав новобранця-кінорежисера, який, прибувши на навчання, «був худий, з тремтячими ногами та руками, а очі широко розплющені». Йому сказали, що його роботою може бути зйомка відеороликів про бригаду.

«Але ні, за три дні кінорежисер зник», – сказав полковник.

За словами Решетилової, захищаючи права солдатів, вона має на меті зміцнити армію, зменшивши як кількість ухилення від призову, так і випадків самовільного залишення частини. Водночас вона визнала, що, попри мандат, її вплив усе ще обмежений.

Також Решетилова розповіла і про виклики, що стосуються підготовки бійців з огляду на новий тип війни. Вона зазначила, що через масове застосування безпілотників українських військових необхідно навчати тривалому виживанню в умовах, які ще кілька років тому не вважалися типовими для фронту.

За її словами, сьогодні українські військові дедалі частіше змушені тривалий час перебувати в замаскованих підземних укриттях, практично не маючи можливості виходити на поверхню навіть для елементарної гігієни чи евакуації поранених побратимів.

«Це вимагає змін у доктрині підготовки. Тепер нам потрібно готувати солдатів до довготривалого виживання в обмеженому просторі», – наголосила Решетилова.

Як зазначила вона, військові повинні знати, як виживати навіть за температури мінус 20 градусів без можливості розпалити багаття, адже будь-яке полум’я може видати їхню позицію.

Раніше військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що з метою уникнення хаотичних переміщень між бригадами ухвалили рішення заборонити військовим, які повертаються після СЗЧ, самостійно обирати місце подальшої служби.

Нагадаємо, цього року в Україні почав роботу Офіс військового омбудсмана, який став «гарячою точкою» для звернень захисників та їхніх родин. Ольга Решетилова розповіла про те, з чим щодня стикаються військові.

