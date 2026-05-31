Смертельна ДТП на Хмельниччині: вантажівка врізалася у стіну кафе

Одна жінка загинула і ще двоє людей отримали травми

У селі Правдівка на Ярмолинеччині Хмельницької області трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеву поліцію.

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля Mercedes з’їхав із дороги, зіткнувся із двома автомобілями, які стояли на парковці, після чого врізався у стіну придорожнього кафе «Мамина хата».

У результаті ДТП, попередньо, одна жінка загинула і ще двоє людей отримали травми. Ними займаються лікарі швидкої допомоги.

На місці події працюють правоохоронці.

До слова, через неналежний стан доріг поліція в Україні торік оформила 332 ДТП. Це на третину менше, ніж у 2024 році, коли була зафіксована рекордна кількість від початку повномасштабної – 475 аварій. Водночас це все ще у 1,8 раза менше, ніж у 2021 році: тоді через неналежний стан доріг трапилось 849 ДТП. Найбільше аварій через неналежний стан зафіксовано на Львівщині – 72 ДТП. За рік кількість таких випадків скоротилася на 31%, а порівняно з 2021 роком – більш ніж удвічі.