Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Смертельна ДТП на Хмельниччині: вантажівка врізалася у стіну кафе

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Смертельна ДТП на Хмельниччині: вантажівка врізалася у стіну кафе
Водій вантажного автомобіля Mercedes з’їхав із дороги та протаранив стіну кафе
фото: Національна поліція
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Одна жінка загинула і ще двоє людей отримали травми

У селі Правдівка на Ярмолинеччині Хмельницької області трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеву поліцію.

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля Mercedes з’їхав із дороги, зіткнувся із двома автомобілями, які стояли на парковці, після чого врізався у стіну придорожнього кафе «Мамина хата».

4 фото
На весь екран

У результаті ДТП, попередньо, одна жінка загинула і ще двоє людей отримали травми. Ними займаються лікарі швидкої допомоги.

На місці події працюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Переяславі на Бориспільщині сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода за участю двох неповнолітніх водіїв, яка закінчилася загибеллю юнака.

«Главком» писав, що 28 травня у Харкові сталася аварія за участі заступника міського голови Івана Кузнєцова. Унаслідок ДТП загинув мотоцикліст. Водій мотоцикла помер у кареті екстреної медичної допомоги. Йому було 43 роки.

До слова, через неналежний стан доріг поліція в Україні торік оформила 332 ДТП. Це на третину менше, ніж у 2024 році, коли була зафіксована рекордна кількість від початку повномасштабної – 475 аварій. Водночас це все ще у 1,8 раза менше, ніж у 2021 році: тоді через неналежний стан доріг трапилось 849 ДТП. Найбільше аварій через неналежний стан зафіксовано на Львівщині – 72 ДТП. За рік кількість таких випадків скоротилася на 31%, а порівняно з 2021 роком – більш ніж удвічі.

Читайте також:

Теги: Хмельниччина ДТП дороги смерть водій жінка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пара українських біженців у Нідерландах цілий рік отримувала відмови від орендодавців
Українська біженка чесно розповіла про життя в Нідерландах
2 травня, 20:47
На круїзному лайнері стався спалах хантавірусу: загинули троє людей
На круїзному лайнері стався спалах хантавірусу: загинули троє людей
4 травня, 03:31
Унаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження
У Вінниці водій збив хлопчика на самокаті: дитину госпіталізовано
4 травня, 15:47
Уродженець Парижа (Франція) Да Сілва Рамос виступав у Формулі-1 під прапором Бразилії
У віці 100 років пішов з життя колишній пілот Формули-1 да Сілва Рамос
6 травня, 14:46
У суді жінка провину визнала лише частково
Військова не виконала наказу у перший день вторгнення: чому її суворо покарали
9 травня, 21:15
У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини
На Рівненщині втопився дворічний хлопчик у канаві, розпочато розслідування
18 травня, 20:14
Рятувальники знайшли тіло Анни Тиц за три дні після падіння у річку
Потонула російська пропагандистка, яка зняла фільм про війну в Україні
25 травня, 13:31
Раніше Іван Іщенко очолював поліцію Чернігівської області
Поліція Хмельниччини отримала нового очільника
25 травня, 15:17
На аматорському рівні Самохін (ліворуч) грав за команди «Газм'яс» та «Граніт» з Озерська
ЗСУ на фронті знищили російського футболіста
20 травня, 12:32

Події в Україні

Залужний знайшов слабке місце Росії та розповів, як її можна перемогти
Залужний знайшов слабке місце Росії та розповів, як її можна перемогти
Смертельна ДТП на Хмельниччині: вантажівка врізалася у стіну кафе
Смертельна ДТП на Хмельниччині: вантажівка врізалася у стіну кафе
У Чернівцях чоловік упав до колекторної ями та просидів там п’ять днів, його визволили рятувальники
У Чернівцях чоловік упав до колекторної ями та просидів там п’ять днів, його визволили рятувальники
Бійці Третього армійського корпусу взяли Луганщину під дроновий контроль
Бійці Третього армійського корпусу взяли Луганщину під дроновий контроль
Удар по цивільній логістиці у Дніпрі: Зеленський розповів подробиці атаки
Удар по цивільній логістиці у Дніпрі: Зеленський розповів подробиці атаки
Російські дрони атакували склад логістичної компанії у Дніпрі
Російські дрони атакували склад логістичної компанії у Дніпрі

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Сьогодні, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Вчора, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua