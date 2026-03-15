Зеленський оцінив наслідки війни з Іраном для України

Президент: «Ми точно цей режим не підтримуємо, і це ще мʼяко кажучи»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна на Близькому Сході може мати наслідки для України, зокрема вплинути на обсяги військової допомоги від США. Про це він повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Ми не хочемо втрачати американців, ми про це говоримо відкрито. Американці, безумовно, зараз фокусуються більше на Близькому Сході. Це відкрита інформація. Коли така держава концентрується на бойових діях в іншому напрямку, то вона буде використовувати всі свої можливості, щоб продемонструвати свої важелі впливу і себе. Тому може бути відтермінування постачання якоїсь зброї або зменшення обсягу відповідних дефіцитних засобів захисту для нас», – підкреслив глава України.

Президент зазначив, що США, реагуючи на виклики через війну, можуть використовувати різні інструменти для покращення власних позицій, зокрема санкційну політику. Він наголосив, що там, де ці інструменти в їхніх руках, вони здатні їх застосовувати, проте Україна не підтримує таку політику.

«Вважаю, що зняття санкцій з Росії не допоможе світу, а допоможе тільки Росії. Напевно якимось країнам на якийсь дуже короткий термін може стати дещо легше щодо об'єму енергопостачання, але всі це проходили. Все одно зрештою – ти на гачку. Ми пам'ятаємо газову кризу, залякування з боку Росії, закиди. Але ми бачимо, що Європа стала більш незалежною. Безумовно, це впливає на ціну, тому що демпінг. Коли є дефіцит, буде демпінг, і хтось буде гратися», – наголосив Зеленський.

Президент пояснив, що зростання цін відбувається не лише через дефіцит, а передусім через інформаційний вплив, емоції та спеціальні політичні маніпуляції. Він додав, що емоційний фактор впливає на ціни, після чого вони можуть коригуватися. «Окрім емоцій, є також біржові показники тощо. Тому точно не підтримуємо послаблення санкційної політики. І загалом ця війна на Близькому Сході нам не допомагає у перспективі тут і зараз, хоча у нас немає жодних ілюзій стосовно режиму в Ірані і ми точно цей режим не підтримуємо, і це ще мʼяко кажучи», – підсумував Зеленський.

