Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Нині триває 1398-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку відбулося 57 бойових зіткнень

За минулу добу відбулося 223 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 18 авіаційних ударів, скинувши при цьому 50 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3248 дронів-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося три атаки російських загарбників. Ворог завдав одного авіаційного удару трьома авіабомбами, здійснив 116 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, вісім з яких – із реактивних систем залпового вогню

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 16 атак противника у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Дворічанське та у бік Ізбицького, Вільчі й Обухівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися у напрямках населених пунктів Дружелюбівка, Ставки, Новосергіївка, Коровій Яр, Степове, Ольгівка, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Захисники відбили п’ять штурмів окупаційних військ поблизу Ямполя та Сіверська.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник тричі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка та Віролюбівка.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 27 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Костянтинівка, Русин Яр та у бік Софіївки й Степанівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося 57 бойових зіткнень у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Гришиного, Дорожнього, Новопідгороднє, Сергіївки, Нового Шахового й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони зупинили 17 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Соснівка, Привільне, Рибне, Першотравневе та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове й Іванівка.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів.

Нагадаємо, триває 1398-й день повномасштабної війни в Україні.

