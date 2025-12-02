Головна Країна Події в Україні
Путін вимагає створити «зону безпеки» вздовж кордону з Україною

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко

фото з відкритих джерел

Російські ЗМІ пишуть, що Кремль планує захопити прикордонні райони Харківської, Сумської та Чернігівської областей України 

Під час наради з військовим командуванням російський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність «створення зони безпеки вздовж кордону з Україною». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Тасс.

Путін повідомив про заплановане формування «зони безпеки вздовж кордону з Україною в районі відповідальності угруповання «Північ»».

Російські медіа інтерпретують цю заяву як намір Кремля взяти під контроль прикордонні райони Харківської, Сумської та Чернігівської областей України, які безпосередньо межують із Російською Федерацією.

Як відомо, попри постійні темпи просування російських військ на фронті, це не свідчить про те, що Росія неминуче захопить решту Донецької області. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Кремль активно поширює хибний наратив про те, що перемога Росії неминуча, а отже, Україна та Захід повинні негайно погодитися на її вимоги.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія навряд чи погодиться на будь-який мирний план, який не містить повних вимог Кремля і фактичної капітуляції України. Натомість, Москва наполягає на продовженні повномасштабної війни.

Цю позицію підтверджують заяви прокремлівських воєнних блогерів. Зокрема, один із них зазначив, що ухвалення мирного плану обмежить можливості Росії щодо захоплення нових українських територій. Інший блогер підкреслив, що військові цілі РФ не обмежуються лише Донецькою та Луганською областями, а поширюються також на Запорізьку та Херсонську.

До слова, російські війська почали активно використовувати погані погодні умови, такі як туман і дощ, для проведення атак по всій лінії фронту, зокрема на Покровському, Великомихайлівському та Гуляйпільському напрямках. Про це йдеться в аналітичному матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що нещодавній механізований штурм ротного розміру в районі Новопавлівки демонструє спробу Росії використати ключову слабкість української оборони: нездатність українських безпілотників ефективно функціонувати в умовах негоди.

