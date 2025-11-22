Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року
Нині триває 1368-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці

За минулу добу відбулося 250 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, двома ракетами, та 35 авіаційних ударів, скинувши 104 керовані бомби. Крім цього, здійснив 3843 обстріли, з них 114 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3578 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Гуляйполе Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося 20 бойових зіткнень, ворог здійснив 118 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року фото 2

Противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Синельникового, Вовчанська та в напрямках Колодязного, Дворічанського й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року фото 3

За добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Богуславки та Піщаного.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року фото 4

Ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Копанки, Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоселівка, Новомихайлівка, Торське та в напрямках населених пунктів Коровин Яр, Новий Мир, Шийківка, Дробишеве, Ставки.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року фото 5

Поблизу Серебрянки, Дронівки, Виїмки та в напрямках Сіверська, Свято-Покровського, Пазено та Званівки, противник 17 разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року фото 6

Противник проводив дві наступальні дії поблизу Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року фото 7

Ворог здійснив 29 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямках Іванопілля, Берестка, Предтечиного, Степанівки й Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 66 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Лисівка, Дачне, Філія та в напрямках населених пунктів Нове Шахове, Рівне, Мирноград, Гришине й Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року фото 9

Ворог 31 раз атакував наші позиції у районах населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Ялта, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Привільне, Воскресенка, Красногірське та в бік Олексіївки.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року фото 10

Наші оборонці зупинили 10 ворожих атак у районі Рівнопілля та в напрямку Затишшя.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року фото 11

Ворог вісім разів атакував позиції наших захисників в районах Щербаків, Степового та в напрямках Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки й Приморського.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року фото 12

Ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

 Нагадаємо, триває 1368-й день повномасштабної війни в Україні.

