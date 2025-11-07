Зеленський: ситуація в Покровську складна, ворог штурмує місто

Зеленський пояснив, чому окупантам важливо захопити Покровськ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація у Покровську складна. Головна мета окупантів – захопити місто. Про це він повідомив на брифінгу, на якому був присутній «Главком».

За словами президента, наразі 314 росіян перебуває в Покровську. Він зауважив, що 5 листопада росіяни здійснили штурмові дії з технікою, загалом було 223 штурми.

Зеленський підкреслив, що для Росії дуже важливо захопити Покровськ, адже це дозволить їй продемонструвати успіх і повернутися до питання повного витіснення України з Донбасу.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов додав, що окупанти вже протягом року намагаються захопити Покровськ і наразі мають перевагу в силах та засобах. За його словами, ворог поступово вклинюється в міську структуру. Що буде далі з Покровськом – це непублічна інформація, в інтересах оборони наразі зберігається тиша, підкреслив Гнатов.

Нагадаємо, у звіті аналітиків DeepState йдеться, що ситуація в Покровську на сході України описується як складна та нестабільна. Місто не є під повним контролем ворога, хоча там активно ведуться бої між підрозділами Сил Оборони України та російськими військами.

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський продовжив роботу на Донеччині, зокрема в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ. Він заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та нагальних потреб.