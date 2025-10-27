Головна Думки вголос Віталій Шапран
search button user button menu button
Віталій Шапран Економічний експерт

Путінський режим висмоктує майже всі ресурси з нафтової галузі

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP

Фіскальна повчальна історія про «Транснафту»

У жовтні 2025 року російська «Транснафта» поскаржилась, що вимушена переглядати свою інвестиційну програму. Компанія називає основною причиною цього підвищений в індивідуальному порідку податок на прибуток: вона замість 25% сплачує цілих 40% податку на прибуток.

«Транснафта» повністю відмовилась від нових проектів і підтримує тільки існуючі проекти. Цікаво, а де вони будуть брати інвестиції, якщо на 2-3 їх нафтопроводи «впадуть уламки» українських БпЛА?

Але навіть якщо без БпЛА, то вивчення ситуації по «Транснафті» показує, що путінський режим висмоктує майже всі ресурси з нафтової інфраструктурної галузі на війну в Україні. Галузь зупиняє розвиток і сьогодні це мало турбує Кремль, оскільки знижуються обсяги прокачки нафти та продуктів з неї. Проте вже через пару років проблема слабкої мережі «Транснафти» дасть про себе знати гальмуванням розвитку паливної галузі.

В цій історії з «Транснафтою» поганим є тільки те, що керівництво компанії, публічно висловлюючи невдоволення фіскальною політикою влади РФ, соромиться прямо сказати, що весь цей бардак через війну в Україні.

Можливо, причина сором’язливості менеджменту «Транснафти» в тому, що 4 липня 2025 року їх віце-президент Бадалов випав з вікна 10-го поверху.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путінський режим росія нафта війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стубб попередив, що росіяни намагаються нав'язати Трампу позицію Путіна
Стубб: Росіяни намагаються вплинути на позицію Трампа щодо України
25 жовтня, 23:32
Вибори у США лише стартували
Україна стає частиною американських виборів-2026
25 жовтня, 20:30
Найближчим часом відбудуться необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл
Україна повернула тіла полеглих воїнів
23 жовтня, 13:43
В Україні триває 1334-й день повномасштабної війни
Прем'єр Польщі про територіальні поступки: ніхто не повинен тиснути на Зеленського
19 жовтня, 22:55
Українські захисники відкинули окупантів на фронті
Українські захисники відкинули окупантів на фронті
16 жовтня, 07:13
Згоріла автівка внаслідок атаки РФ
РФ вдарила по Одещині: є постраждалий, спалахнули масштабні пожежі
13 жовтня, 08:26
Пожежа, яка розгорілася у церкві
Вибухи у Росії, стрілянина у церкві в США: головне за ніч
29 вересня, 05:32
Історія завжди повторюється
Спокою не буде. Як при цьому стати вільним?
27 вересня, 20:17
Дисциплінарна комісія визнала: поведінка уманського прокурора дискредитує органи прокуратури
На Черкащині прокурор-інвалід втратив «бронь» і посаду: стали відомі причини
27 вересня, 12:20

Віталій Шапран

Путінський режим висмоктує майже всі ресурси з нафтової галузі
Путінський режим висмоктує майже всі ресурси з нафтової галузі
Як Росія тоне у власних боргах
Як Росія тоне у власних боргах
Паливна галузь РФ на колінах, Путін підняв білий прапор
Паливна галузь РФ на колінах, Путін підняв білий прапор
Танці індійських слонів перед Трампом. Про російську нафту і мита
Танці індійських слонів перед Трампом. Про російську нафту і мита
Путін виставив рахунок за війну кожному росіянину
Путін виставив рахунок за війну кожному росіянину
Військовий комунізм 2.0: путінський режим пожирає активи заможних росіян
Військовий комунізм 2.0: путінський режим пожирає активи заможних росіян

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua