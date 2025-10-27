Путінський режим висмоктує майже всі ресурси з нафтової галузі

Фіскальна повчальна історія про «Транснафту»

У жовтні 2025 року російська «Транснафта» поскаржилась, що вимушена переглядати свою інвестиційну програму. Компанія називає основною причиною цього підвищений в індивідуальному порідку податок на прибуток: вона замість 25% сплачує цілих 40% податку на прибуток.

«Транснафта» повністю відмовилась від нових проектів і підтримує тільки існуючі проекти. Цікаво, а де вони будуть брати інвестиції, якщо на 2-3 їх нафтопроводи «впадуть уламки» українських БпЛА?

Але навіть якщо без БпЛА, то вивчення ситуації по «Транснафті» показує, що путінський режим висмоктує майже всі ресурси з нафтової інфраструктурної галузі на війну в Україні. Галузь зупиняє розвиток і сьогодні це мало турбує Кремль, оскільки знижуються обсяги прокачки нафти та продуктів з неї. Проте вже через пару років проблема слабкої мережі «Транснафти» дасть про себе знати гальмуванням розвитку паливної галузі.

В цій історії з «Транснафтою» поганим є тільки те, що керівництво компанії, публічно висловлюючи невдоволення фіскальною політикою влади РФ, соромиться прямо сказати, що весь цей бардак через війну в Україні.

Можливо, причина сором’язливості менеджменту «Транснафти» в тому, що 4 липня 2025 року їх віце-президент Бадалов випав з вікна 10-го поверху.