Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генштаб сухопутних військ Франції повідомив, коли готовий розгорнути війська в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб сухопутних військ Франції повідомив, коли готовий розгорнути війська в Україні
фото: maxppp

Шил запевняє, що сухопутні війська готові одночасно реагувати на «три тривоги»

Начальник Генерального штабу сухопутних військ Франції П’єр Шил заявив, що армія його країни готова до розгортання своїх сил у межах європейських гарантій безпеки для України вже у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BFMTV.

«Ми будемо готові розгорнути сили в рамках гарантій безпеки, якщо це буде необхідно для України», – заявив П'єр Шил під час слухань перед депутатами комітету з питань оборони Національної асамблеї.

Начальник штабу сухопутних військ неодноразово підкреслював перед депутатами прихильність Франції до своїх союзників. «2026 рік буде роком коаліцій», – заявив він, згадавши, наприклад, навчання «Оріон 26».

Шил запевняє, що сухопутні війська готові одночасно реагувати на «три тривоги», серед яких потенційне розгортання в Україні. Він згадує про «національний рівень надзвичайної ситуації» з «7000 солдатами, готовими до виїзду з термінами оповіщення від 12 годин до п'яти днів, у тому числі для виконання суверенних національних місій», а також про «першочергову бойову готовність НАТО», яка є структурним елементом французької оборони.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що у межах гарантій безпеки іноземні країни готові відправити в Україну тисячі своїх військових. «А також це питання, про яке ви сказали, що є інформація, що розгортання 10 тис. (іноземного контингенту в Україні). Я не буду говорити про кількість, але важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І це факт, але про це ще трішечки зарано говорити», – сказав очільник України.

Як повідомлялося, 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

Читайте також:

Теги: війна військові Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як війна з’їла російські бюджети
Як Росія тоне у власних боргах
Сьогодні, 18:02
Пропагандистський наступ Кремля: до чого готуватися Україні
РФ збільшує фінансування пропаганди: чого чекати Україні
30 вересня, 19:42
Жителі Білозерського Донецької області прибирають після російського обстрілу
Чи реально отримати компенсацію за зруйноване Росією житло? Як це працює зараз
7 жовтня, 20:00
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 63241 одиниць автомобільної техніки
Втрати ворога станом на 30 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
30 вересня, 07:36
Основним озброєнням судна є ракетний комплекс «Калібр-НК»
ССО вразили новий російський ракетний корабель «Град»: що відомо
4 жовтня, 14:33
У Сумах після ранкової атаки РФ пошкоджено тролейбус і житлові будинки
Росія вдарила по Сумах: пошкоджено тролейбус і житлові будинки
7 жовтня, 09:38
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
22 жовтня, 23:07
Кабмін зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону
Уряд зафіксував ціну на газ, Зеленський погодив нові операції СБУ. Головне за 8 жовтня
8 жовтня, 21:05
Зеленський і Крістерссон підписали лист про наміри між Україною та Королівством Швеція щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей
Зустріч Зеленського з прем'єром Швеції, атака на Харків. Головне за 22 жовтня
22 жовтня, 21:10

Політика

Хто змусив Трампа змінити своє ставлення до РФ: у Bloomberg з'ясували
Хто змусив Трампа змінити своє ставлення до РФ: у Bloomberg з'ясували
Генштаб сухопутних військ Франції повідомив, коли готовий розгорнути війська в Україні
Генштаб сухопутних військ Франції повідомив, коли готовий розгорнути війська в Україні
Зустріч «коаліції охочих», автоматичне продовження відстрочок. Головне за 24 жовтня
Зустріч «коаліції охочих», автоматичне продовження відстрочок. Головне за 24 жовтня
«Коаліція охочих» оголосила новий план для України
«Коаліція охочих» оголосила новий план для України
Постачання Tomahawk Україні залишається «на розгляді» Трампа – Рютте
Постачання Tomahawk Україні залишається «на розгляді» Трампа – Рютте
Кім Чен Ин знайшов ще один спосіб, щоб вислужитися перед Путіним
Кім Чен Ин знайшов ще один спосіб, щоб вислужитися перед Путіним

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua