Генштаб сухопутних військ Франції повідомив, коли готовий розгорнути війська в Україні

Шил запевняє, що сухопутні війська готові одночасно реагувати на «три тривоги»

Начальник Генерального штабу сухопутних військ Франції П’єр Шил заявив, що армія його країни готова до розгортання своїх сил у межах європейських гарантій безпеки для України вже у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BFMTV.

«Ми будемо готові розгорнути сили в рамках гарантій безпеки, якщо це буде необхідно для України», – заявив П'єр Шил під час слухань перед депутатами комітету з питань оборони Національної асамблеї.

Начальник штабу сухопутних військ неодноразово підкреслював перед депутатами прихильність Франції до своїх союзників. «2026 рік буде роком коаліцій», – заявив він, згадавши, наприклад, навчання «Оріон 26».

Шил запевняє, що сухопутні війська готові одночасно реагувати на «три тривоги», серед яких потенційне розгортання в Україні. Він згадує про «національний рівень надзвичайної ситуації» з «7000 солдатами, готовими до виїзду з термінами оповіщення від 12 годин до п'яти днів, у тому числі для виконання суверенних національних місій», а також про «першочергову бойову готовність НАТО», яка є структурним елементом французької оборони.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що у межах гарантій безпеки іноземні країни готові відправити в Україну тисячі своїх військових. «А також це питання, про яке ви сказали, що є інформація, що розгортання 10 тис. (іноземного контингенту в Україні). Я не буду говорити про кількість, але важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І це факт, але про це ще трішечки зарано говорити», – сказав очільник України.

Як повідомлялося, 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.