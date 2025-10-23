Головна Світ Соціум
У Ставрополі розвідники провели операцію: ліквідовано російських десантників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Ставрополі розвідники провели операцію: ліквідовано російських десантників
Вибух стався біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801
фото: скриншот з відео

Солдати та офіцери 247-го підрозділу брали активну участь у бойових діях в Україні ще з 2014 року

22 жовтня внаслідок успішної операції ГУР за підтримки сил Руху визволення Кавказу ліквідовано щонайменше трьох військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку ВДВ ЗС РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Гучна подія сталася біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801 у самому центрі російського міста Ставрополь (вул. Сєрова, 533).

«Солдати та офіцери цього підрозділу брали активну участь у бойових діях в Україні ще з 2014 року та «відзначилися» численними воєнними злочинами в ході повномасштабного вторгнення РФ», – наголошує ГУР.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про успішну операцію на території Російської Федерації, внаслідок якої було ліквідовано трьох військовослужбовців «росгвардії». 

Також українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону окупантів «Шторм. Осетія» на Запоріжжі.

