Втрати ворога станом на 19 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 19 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 356 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 850 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 19 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 19 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 19 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 161 230 (+850) осіб
  • танків – 11 356 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 23 595 (+1) од.
  • артилерійських систем – 34 511 (+12) од.
  • РСЗВ – 1 546 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 247 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 086 (+293) од.
  • крилаті ракети – 3 940 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 635 (+56) од.
  • спеціальна техніка – 4 001 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1365-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб окупанти втрати

