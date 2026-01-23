Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2026 року
Нині триває 1430-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів

За минулу добу відбулося 222 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали по території України одного ракетного та 85 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 226 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 5862 дрони-камікадзе та здійснили 3545 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 83 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Добропілля Донецької області; Святопетрівка, Залізничне, Верхня Терса, Різдвянка, Шевченківське, Долинка, Воздвижівка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження та артилерійську систему противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося три боєзіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаударів, скинувши п’ять керованих бомб та здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один з яких – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2026 року фото 2

Противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Амбарне та у бік Ізбицького.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2026 року фото 3

За добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Синьківка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2026 року фото 4

Ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Мирне, Дробишеве, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та Ямполівка.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2026 року фото 5

Поблизу населених пунктів Свято-Покровське, Пазено та Сіверськ, противник п’ять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2026 року фото 6

Зафіксовано сім боєзіткнень в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр та у бік Маркового.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 20 атак в районах населених пунктів Предтечине, Плещіївка, Іванопілля, Яблунівка, Русин Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2026 року фото 8

Захисники зупинили 92 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2026 року фото 9

Ворог 12 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Вишневе, Красногірське та у бік Нечаївки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2026 року фото 10

Ворог здійснив одну невдалу спробу наступу.

Нагадаємо, триває 1430-й день повномасштабної війни в Україні.

