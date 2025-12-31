Головна Країна Події в Україні
Генштаб показав, як українські бійці зустрічають Новий рік на фронті (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Генштаб показав воїнів повітряного командування «Південь»
Генштаб показав воїнів повітряного командування «Південь»
фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб: Нехай Новий рік подарує усім захист, тепло сердець і переможний спокій

Українські бійці повітряного командування «Південь» зустрічають Новий рік на бойових позиціях. Генштаб ЗСУ показав зворушливі фото, передає «Главком».

«Оборонці неба проявляють найкращі риси захисників держави – героїзм, мужність, витримку та патріотизм. Вони – сила і відвага, які виборюють свободу та незалежність України у битві з російським агресором. Нехай Новий рік подарує усім захист, тепло сердець і переможний спокій. А ми докладемо до цього максимум зусиль! Слава Україні!», – йдеться у підписі до фото.

фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 2026 рік за східним календарем пройде під знаком Червоного вогняного коня. Кінь у китайському зодіаку символізує свободу, силу духу, рух уперед і прагнення до перемог. Вогняна стихія підсилює рішучість, енергію та бажання діяти. За східними уявленнями, цей рік сприятиме активним людям, новим починанням, сміливим ідеям та важливим життєвим рішенням.

«Главком» зібрав у добірку різноманітні святкові привітання та листівки з Новим роком, які допоможуть красиво й щиро привітати рідних і дорогих серцю людей. Також «Главком» зібрав підбірку порад, в яких кольорах не варто зустрічати Новий рік та на що краще звернути увагу.

До слова, президент Володимир Зеленський напередодні Нового року привітав українців з цим святом.

Теги: Генштаб військові новорічні свята

