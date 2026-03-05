Сили оборони уразили логістичні об’єкти та скупчення військ РФ

Втрати ворога та масштаби збитків уточнюються

Сили оборони вразили низку логістичних об’єктів та зосередження живої сили противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 4 березня підрозділи Сил оборони України уразили склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки, матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на тимчасово окупованій Донеччині та наземний ретранслятор пункту управління ударними БпЛА типу Герань/Гербера в районі Чорноморського, що у тимчасово окупованому українському Криму.

Також українські військові били по скупченнях живої сили противника в околицях Березового на Дніпропетровщині та біля Покровська Донецької області. Втрати ворога та масштаби збитків уточнюються.

«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора», – наголошує Генштаб.

Раніше повідомлялося, що підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях. Уражено елементи протиповітряної оборони, військову інфраструктуру та пункти управління безпілотниками противника.

Також у рамках системної кампанії з демілітаризації агресора, Сили оборони України завдали серії ударів по критичних об'єктах протиповітряної оборони, складів БК та пунктів управління дронами на тимчасово окупованих територіях та території РФ. Головним результатом операції стало «осліплення» ворожої ППО на Донеччині.