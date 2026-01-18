Z-воєнкори скаржаться на нову тактику ЗСУ, через яку солдати РФ втрачають мотивацію наступати

У грудні 2025 року армія Росії втратила на фронті більше, ніж отримала поповнення

Російські Z-воєнкори, які залишилися одними з небагатьох у РФ, хто публічно намагається аналізувати хід війни, почали скаржитися на нову тактику Сил оборони України. За словами одного з них, вона полягає у «грі другим номером». Як інформує «Главком», про це пише «Радіо «Свобода».

ЗСУ відводять артилерію за межі досяжності російських дронів, але так, щоб гармати діставали до переднього краю оборони української армії. Коли ж російські солдати займають ці позиції, Сили оборони накривають свої колишні позиції артилерією, дронами й використовують дистанційне мінування. Також ЗСУ не дають армії РФ підтягнути своїх операторів дронів – за допомогою локальних наступів українські бійці зберігають «кіл-зону», щоб агресор не дотягнувся до «арти».

«Оскільки ситуація повторюється не один і не два рази, у наших, на всіх рівнях, все менше бажання взагалі наступати, і їх дуже навіть можна зрозуміти – це неминучий обмін пройдених кілометрів на життя, причому життя дуже цінних бійців», – скаржиться Z-воєнкор в одному з постів. Також він звернув увагу на практику «прапоровтиків», внаслідок якої армія Росії не може «подати запит на удари ні артилерією, ані повітряно-космічними силами, ані навіть тими ж дронами», адже там уже начебто російське.

На початку 2026 року головком ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що вперше за час великої війни у грудні 2025 року армія Росії втратила на фронті більше, ніж отримала поповнення. Ймовірно, це стало результатом нової тактики ЗСУ.

«Я не думаю, що ми зараз прямо можемо говорити про перелом. Але те, що достеменно відомо, – що втрати противника більші, ніж у нас. У нас теж дуже великі [втрати], на жаль, і гинуть люди, але їх більш ніж вполовину менше, ніж у противника. В принципі, Генеральний штаб достатньо адекватно дає [оцінку втрат]. Я не думаю, що відбудеться якийсь перелом, але те, що російська армія на цьому етапі втратила будь-які спроможності стратегічного рівня – це правда», – сказав у коментарі «Радіо «Свобода» офіцер ЗСУ Мирослав Гай.

«Попри те, що у нас дійсно найбільш жорстока і найбільш страшна війна після Другої світової війни, я дивлюся в майбутнє без паніки – виважено. Тому що і Покровськ досі стоїть. Уже три роки всі говорять, що він впаде, але він тримається. І Куп’янськ: навіть якщо противник зайшов і захопив будинки, це не означає, що він здатен встановити ефективний контроль», – додав військовослужбовець.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомляють про нещодавнє просування Збройних сил України на ключових ділянках фронту. Геолокаційні кадри підтверджують успішні дії українських підрозділів у Харківській та Донецькій областях, попри безперервний тиск з боку російських окупаційних військ.

Раніше російські війська намагалися прорвати державний кордон України в напрямку населеного пункту Дегтярне на Харківщині, однак українські захисники відбили атаку та знищили понад 20 окупантів.