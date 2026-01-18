Головна Країна Події в Україні
Сирський розповів, коли станеться стратегічний перелом у війні Росії проти України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Сирський розповів, коли станеться стратегічний перелом у війні Росії проти України
Сирський наголосив, що сучасна війна дедалі більше перетворюється на змагання технологій та економік
фото з відкритих джерел

Підтримка України з боку партнерів і союзників залишається визначальною, адже саме вона дає змогу нарощувати технологічні спроможності

Стратегічний перелом у війні Росії проти України можливий уже у 2026 році за умови досягнення переваги в технологіях, змаганні економік та збереження підтримки міжнародних партнерів. Як інформує «Главком», про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю lb.ua.

За словами Сирського, ключовим фактором успіху стане розвиток і масштабування власного виробництва високотехнологічного озброєння. Передусім ідеться про балістичні та крилаті ракети, а також впровадження лазерних систем.

Сирський наголосив, що сучасна війна дедалі більше перетворюється на змагання технологій та економік. У цих умовах зменшення ролі людини безпосередньо на полі бою та збільшення частки автоматизованих і безпілотних систем є критично важливими для збереження людського потенціалу.

Окремо головнокомандувач відзначив значення розвитку дронових систем і штучного інтелекту, які дозволяють підвищити швидкість ухвалення рішень, точність ураження та загальну ефективність бойових дій.

Він також підкреслив, що підтримка України з боку партнерів і союзників залишається визначальною, адже саме вона дає змогу нарощувати технологічні спроможності та стримувати військовий потенціал Росії.

«За наявності цих умов стратегічний перелом у війні на нашу користь є цілком можливим», – підсумував Сирський.

Нагадаємо, упродовж 2025 року кількість втрат особового складу ЗСУ зменшилося на 13%.

У лютому 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомляв, що понад 46 тис. українських бійців загинули на війні із початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також президент Володимир Зеленський наголосив, що війна в Україні перетнула символічний рубіж

